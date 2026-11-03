Tuhle věc nikdy nedávejte do mikrovlnky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo chutná jako guma

Ráno chybí čerstvé pečivo, a tak včerejší rohlík putuje na chvilku do mikrovlnky. Když cinkne, je v ruce teplý a krásně měkký. Než ho ale u stolu namažete máslem, žvýkáte něco mezi podrážkou a žvýkačkou.
Z měkkého rohlíku je rázem guma
Do mikrovlnky se nehodí pečivo, ať jde o chleba, rohlíky, housky, nebo bagetu. Hned po ohřátí bývá teplé a měkké. Stačí ale krátce vychladnout a ztuhne, takže je gumovité, někdy až tvrdé.
Rychlý ohřev včerejšího pečiva patří v mnoha domácnostech k běžným ranním zvykům, a gumový rohlík proto zná spousta lidí. Podobně dopadá pizza nebo jiná jídla z těsta a mouky. Za výsledek nemůže mikrovlnka ani pekař, stojí za ním fyzika.
Přečtěte si také: Kdo má ve spíži tuhle skleněnou formu na pečení z ČSSR, ať ji nevyhazuje. Sběratelům ji nabízejí i za 399 Kč Uvnitř střídy se vaří voda
Mikrovlnka rozkmitá molekuly vody přímo v pečivu, nejen na jeho povrchu. Mikrovlny pronikají asi 2,5 až 4 cm hluboko, takže rohlík nebo krajíc prohřejí prakticky celé. Voda ve střídě se rychle zahřívá a hlavně při vysokém výkonu a delším ohřevu se začne vařit a mění se v páru. Při takovém varu se ze škrobových zrn uvolní mnohem víc amylózy než při ohřevu v troubě. Amylóza je jedna ze dvou složek, ze kterých se škrob skládá.
Pára pak amylózu tlačí ke stěnám drobných vzduchových pórů ve střídě, kde vznikne vrstva na amylózu bohatá. Podle přehledové studie v časopise Journal of Food Science pára z pórů navíc vytlačí vzduch a po ochlazení zkondenzuje. V pórech vznikne podtlak, póry splasknou a střída zhutní a ztuhne.
Guma vzniká až na talíři
Jakmile pečivo začne chladnout, amylóza poměrně rychle krystalizuje. Odborně se tomu říká retrogradace škrobu. Přehledová studie toto krystalizování označuje za pravděpodobně hlavní příčinu, proč rohlík ztuhne krátce po vytažení, a to hlavně u pečiva, kde strukturu drží škrob.
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Mnoho lidí si myslí, že pečivo v mikrovlnce prostě vyschne. Výzkum publikovaný v roce 2007 v odborném časopise o zemědělské a potravinářské chemii srovnával ohřev v troubě a v mikrovlnce. Střída z mikrovlnky výrazně ztuhla tehdy, když se uvnitř vařila voda. Samotná ztráta vlhkosti ji ztužila jen v menší míře.
Okoralé pečivo mikrovlnka oklame jen na chvíli. Nejdřív změkne, brzy ale ztvrdne znovu a často víc než předtím.
Trouba a pánev to umí líp
Rozdíl mezi spotřebiči je v tom, kudy teplo do pečiva vstupuje:
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Spotřebič Jak hřeje Voda uvnitř Kůrka Mikrovlnka přímo uvnitř pečiva při vysokém výkonu a delším ohřevu se vaří povrch zůstává poměrně chladný, kůrka bývá gumovitá nebo tuhá Trouba zvenku dovnitř nevaří se díky Maillardově reakci se znovu zapeče Toustovač zvenku dovnitř nevaří se díky Maillardově reakci se znovu zapeče
Pečivo do trouby nejdřív lehce navlhčete rozprašovačem nebo mokrou rukou a krátce ho zapečte v předehřáté troubě. Voda se odpaří a kůrku nejdřív zvláční. Teprve pak kůrka zkřupne.
Na pánvi rohlík nebo housku rozpůlte a ohřejte nasucho nebo na másle. Obracejte je a hlídejte, aby se nepřipálily. Stejně dobře poslouží toustovač s mřížkou. Rozpečené pečivo snězte hned, protože při chladnutí znovu tvrdne.
Přečtěte si také: Kuchař radí: do knedlíků přidejte 1 věc z lednice. Budou nadýchané jako z restaurace Na pánvi se rozpůlené pečivo ohřeje zvenku a kůrka znovu zkřupne. Ilustrační foto. Zdroj: С Бу / Pexels. Když jinak nejde
Podle výzkumu nejvíc pomůže nedopustit var uvnitř pečiva. Při delším ohřevu pečivo vyschne a rychle ztvrdne, proto postupujte opatrně:
zvolte nižší výkon, ohřívejte po krátkých dávkách kolem 10 sekund, mezi dávkami chvíli počkejte, protože mikrovlnka hřeje nerovnoměrně, pečivo zabalte do vlhkého papírového ubrousku.
Vlhký ubrousek funguje jako malá parní lázeň, takže pečivo tolik nevyprahne. Ztuhnutí ale úplně nezabrání. Použijte jen papírovou utěrku určenou do mikrovlnky. Noviny, hnědý papírový sáček ani tenký plastový či igelitový sáček do ní nepatří, protože se mohou roztavit, zdeformovat nebo uvolnit chemikálie do jídla. Alobal použijte jen tehdy, když to výslovně povoluje výrobce mikrovlnky. Kov odráží mikrovlny, takže se jídlo ohřeje nerovnoměrně a spotřebič se může poškodit.
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Pečivo, které neztvrdne, nemusíte zachraňovat. Lednice mu škodí, protože chlad urychluje stárnutí škrobu a pečivo pak tvrdne rychleji než v chlebníku.
Na den nebo dva vydrží pečivo nejlépe v prodyšném obalu a zbytek je lepší zamrazit. Ilustrační foto. Zdroj: Polina / Pexels.
Na den dva pečivo uložte do prodyšného obalu, třeba do plátěného sáčku, papíru nebo chlebníku. Co nestihnete sníst, dejte do mrazáku. Rozmrazený chleba nebo rohlík pak rozpečte v troubě či na pánvi až těsně před jídlem.
Zdroje: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17625869/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22260126/, https://www.foodrepublic.com/1539776/why-bread-tough-texture-microwave/, https://www.tastingtable.com/1966350/think-twice-putting-bread-microwave, https://energozrouti.cz/clanek/jak-ohrat-vcerejsi-pecivo-aby-bylo-krupave-jako-cerstve-staci-pred-vlozenim-do-trouby-udelat-jednu-vec, https://www.denik.cz/gastronomie/rohlik-krupavy.html, https://techsvet.cz/?p=176433, https://hgic.clemson.edu/factsheet/microwave-food-safety/, https://food.unl.edu/article/microwave-safety/, https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/resources-you-radiation-emitting-products/microwave-ovens, https://scienceinsights.org/why-does-bread-get-hard-in-the-microwave/