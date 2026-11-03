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Řidiči mercedesů zabrali místa invalidům. Jeden neměl kartu, druhý vytasil padělek

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Dennívýzva
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Auto s cizí registrační značkou stálo na místě vyhrazeném pro invalidy. Za sklem byl sice doklad, vypadal ale více než podezřele. Řidička tak skončila v rukou Policie ČR. Stejného přestupku se dopustil i další řidič mercedesu, s tím rozdílem, že kartu neměl vůbec.
Řidiči mercedesů zabrali místa invalidům. Jeden neměl kartu, druhý vytasil padělek

Řidiči mercedesů zabrali místa invalidům. Jeden neměl kartu, druhý vytasil padělek

Zdroj: MP Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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