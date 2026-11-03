Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 1 370 Kč. Tenhle šlehač měla doma skoro každá hospodyně

Vyklízíte kuchyň po rodičích a z horní skříňky vypadne plastový box, který kdysi visel na zdi. Uvnitř leží šlehač s metlami a háky na těsto. V době normalizace šlo o obyčejný spotřebič domácí výroby a nikoho nenapadlo považovat ho za poklad. Než skončí v pytli s elektroodpadem, stojí za to zjistit, co přesně držíte v ruce.
Šlehač s kolečkem na madle
Nejspíš držíte v ruce elektrický ruční šlehač ETA 0042 nebo jeho sourozence s označením 1042. Oba typy patří k typickým kuchyňským pomocníkům 80. let. Podle publikace Národního technického muzea je navrhl Stanislav Lachman, dvorní designér podniku z Hlinska, v pozdním období své tvorby.
Vezměte ho do ruky. Na horní straně madla ucítíte pod palcem kolečko rychlostí a ovladač, kterým se uvolňují metly. Tahle horní část madla má jiný odstín než zbytek šlehače. Tělo nemá ostré rohy a rukojeť tvoří uzavřenou smyčku s měkce zaoblenou linií, čímž se liší od hranatějšího předchůdce Turbo.
Přečtěte si také: Kdo má ve spíži tuhle skleněnou formu na pečení z ČSSR, ať ji nevyhazuje. Sběratelům ji nabízejí i za 399 Kč
Pokud máte i ponorný mixér, který se nasazuje do zadní části šlehače, a nástavec na pasírování, patří vám bohatší provedení ve skříňce. Základní varianta tyto dva doplňky neměla a prodávala se jen s metlami a háky. Všechno pak mělo své místo v plastovém boxu na stěně.
Proč ho měla skoro každá kuchyně
Elektro-Praga Hlinsko byla v Československu monopolním výrobcem většiny domácích elektrospotřebičů a značka ETA na celém trhu jasně vládla. Šlehač se tak stal běžnou výbavou domácností po celé republice.
Elektro-Praga Hlinsko neměla v Československu konkurenci, a tak šlehač ETA patřil k běžné výbavě kuchyní po celé republice. Ilustrační foto. Zdroj: Katerina Holmes / Pexels.
Model 0042 navazoval na dlouhou řadu předchůdců. Koncem 50. let vyrábělo Hlinsko kombinovaný ruční šlehač typu 435, v 60. letech celoplastový univerzální Kombi a v 70. letech ETA Turbo. V osmdesátých letech se kuchyňské přístroje z Hlinska zbavily šedi. Nově se vyráběly z výrazně barevných plastů, třeba bílých, žlutých, oranžových nebo červených.
Přečtěte si také: Mám 2 vejce a 1 hrnek mouky. Místo palačinek dělám nedělní snídani z 1 pánve, kterou rodina sní dřív, než dopeču Cena podle stavu a výbavy
Skutečně zaplacenou cenu ukazuje aukce na Aukru, která skončila 6. listopadu 2025. O funkční šlehač ETA 0042 se přetahovalo pět zájemců a cena se zastavila na 1 370 Kč. Kus měl původní krabici, štítek z roku 1987 a kompletní metly. Ostatní částky v přehledu jsou ceny, které chtějí prodejci v inzerátech.
Co se prodává Kde a kdy Cena samotné tělo bez příslušenství Bazoš, nabídka k 1. 11. 2026 290 Kč funkční sada s držákem, nástavci a návodem Bazoš, nabídka k 1. 11. 2026 600 Kč nepoužívaný kompletní kus v boxu Bazoš, nabídka k 1. 11. 2026 1 200 Kč funkční kus s krabicí, štítkem a metlami Aukro, vydraženo 6. 11. 2025 1 370 Kč funkční kus s dvojími metlami, návodem a krabicí Aukro, Kup teď k 1. 11. 2026 1 600 Kč
Inzertní ceny berte jako orientační. Kolik šlehač opravdu vynese, rozhodne až dohoda s kupcem nebo příhozy v aukci.
Přečtěte si také: Mám 1 kg brambor a 1 cibuli. Místo bramboráků peču plech, na který se celá rodina sesype Krabice a box zvedají cenu
Ze srovnání nabídek je vidět, že sběratelé platí víc za kus, který má:
kompletní příslušenství podle sady, ve které se prodával, závěsný box na zeď, původní krabici a návod, prokázanou funkčnost.
Holé tělo bez metel a nástavců se naopak nabízí jen za zlomek ceny kompletní sady. Pokud chcete prodávat, vyfoťte do inzerátu veškeré příslušenství a také štítek, pokud je čitelný.
Přečtěte si také: Kuchař radí: do knedlíků přidejte 1 věc z lednice. Budou nadýchané jako z restaurace Metly seženete i dnes
Kdo má jen tělo bez metel, nemusí hned shánět jiný kus. Originální šlehací metlu s označením ETA 0042 87000, která se hodí k modelu 0042 i 1042, mají prodejci náhradních dílů k 1. listopadu 2026 stále v katalozích. Skladem ale nebývá vždy, takže se vyplatí trpělivost.
Výrobky z Hlinska mimochodem sbírá i Národní technické muzeum, které v roce 2021 získalo darem přes 100 kusů z bývalého firemního muzea ETA. Šlehač s natrženou šňůrou nebo prasklým krytem do zásuvky nezapojujte. Poslouží jako vzpomínka nebo jako ozdoba retro kuchyně.
Zdroje: http://teletym.g6.cz/bila_technika/mixery/0042/0042.htm, https://aukro.cz/retro-rucni-slehac-eta-0042-s-original-krabickou-80-leta-funkcni-7101282894, https://aukro.cz/slehac-eta-0042-1042-7137690577, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=%C5%A1leha%C4%8D+eta+1042&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&kitx=ano, https://elektro.bazos.cz/inzerat/225247199/rucni-slehac-eta-1042-5-nastavcu-v-plastove-skrince.php, https://ntm.cz/en/about-our-museum/ntm-museums/museum-of-architecture-and-civil-engineering/hoseuhold-appliances, https://www.novinky.cz/clanek/vase-zpravy-eta-slavi-70-narozeniny-40146337, https://www.datart.cz/metla-slehaci-eta-0042-87000.html, https://www.elektro-ivicic.cz/metla-slehaci-zabalena-rucni-slehac-eta-0042-1042-eta-004287000-p8947/, https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/51227/bene%c5%a1_2022_dp.pdf?sequence=1&isAllowed=y