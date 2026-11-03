Test znalostí o socialistických mléčných barech: Většinu z 10 otázek zodpoví jen starší ročníky

Mléčné bary patřily k obrazu socialistického Československa tak samozřejmě jako fronta před řeznictvím nebo páteční svíčková. Podávalo se v nich rychle, levně a bez zbytečných řečí. Jídla, která se tam točila, si pamatuje celá jedna generace.
Zkratku UHO tenkrát nebylo potřeba dlouze rozebírat. Univerzální hnědá omáčka prostě byla univerzální hnědá omáčka, objevovala se u lecčeho a v mlíčňácích na ni člověk narazil celkem běžně. Podobně se do paměti zapsal vlašský salát v malé misce, vejce v aspiku ve skleněné nádobce nebo gothaj, pečlivě nakrájený na tenké plátky. A k tomu růžový jahodový koktejl. Pro hodně dětí to nebylo jen pití k obědu, spíš taková drobná odměna uprostřed dne. Názvy ale někdy klamaly. Katův šleh zněl skoro jako výstraha, ve skutečnosti šlo o ostřejší masovou směs s cibulí.
Co byl mléčný bar a co se tam dávalo na tác
Mléčný bar, lidově mlíčňák, představoval zvláštní typ rychlého stravování, který měl v Československu nejsilnější období zhruba mezi 60. a 80. lety. Klasická restaurace to nebyla ani náhodou. Bez ubrusů, bez dlouhého vysedávání, číšník obvykle nikde. Přišlo se, vzal se tác nebo se rovnou postálo u pultu, řeklo se o jídlo a za pár minut bylo hotovo. Celý provoz stál na rychlosti a ceně, která se dala unést i v obyčejné polední pauze. Víc se od toho většinou nečekalo.
V nabídce se pořád vracel smažený sýr, obložené chlebíčky, různé saláty a studené mísy. Vejce v aspiku bývalo ve vitríně skoro inventářem, přesně ten typ jídla, který tam člověk nějak automaticky čekal. K pití se bralo kakao, mléko a ovocné koktejly, nejčastěji jahodový nebo banánový. Koktejly si lidé pamatují možná nejživěji: husté, sladké, ve skle nebo v kelímku, s chutí, kterou si děti snadno zařadily někam mezi všední den a malý svátek.
Jídla od pultu, která přežila, i ta, která dnes znějí skoro záhadně
Některé položky z tehdejší nabídky by dnes nikoho zvlášť nezaskočily. Smažený sýr s tatarkou se drží dodnes, obložený chlebíček také nezmizel. Vedle nich ale stála jídla, která už dnes působí jako připomínka doby, kdy se moc nevyhazovalo a vařilo se hlavně z toho, co zrovna bylo po ruce.
Zavináč, tedy sleď zarolovaný s okurkou a cibulí, patřil ke studené klasice. Podával se v misce, jedl se vidličkou a klidně hned u pultu, bez velkých okolků. Vlašský salát se připravoval ve velkých dávkách a mizel po malých porcích. Jedna miska, druhá miska, další zákazník.
Co se pod těmi názvy vlastně skrývalo a z čeho se jednotlivá jídla skládala? Kdo do mlíčňáku chodil pravidelně, bude mít nejspíš náskok. I tak se může stát, že některá položka vytáhne z paměti obraz, který tam ležel hodně dlouho zapadlý.
Test znalostí cen ze socialistické hospody: Mnohé z 10 otázek potrápí i starší ročníky
Kvíz o tradičních jídlech české kuchyně: Opravdu zkušení kuchaři by měli 10/10 dát bez problému
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Apetit Online, ProŽeny, TVGuru