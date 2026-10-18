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Uvařená rýže může být nebezpečnější, než si myslíte. Ani důkladné ohřátí nemusí pomoci

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Uvařit více rýže a zbytek schovat na další den je naprosto běžné. Jenže při nesprávném skladování může vzniknout toxin, který nezničí ani opětovné ohřátí. Odborníci proto upozorňují na pravidlo, které se vyplatí dodržovat.
Uvařená rýže může být nebezpečnější, než si myslíte. Ani důkladné ohřátí nemusí pomoci

Uvařená rýže může být nebezpečnější, než si myslíte. Ani důkladné ohřátí nemusí pomoci

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 22:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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