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Co dělali Okamura, Havlíček a Rajchl před vstupem do politiky? A proč se tím nechlubí?

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Porno, plyšáci a marná naděje umírajícím. Minulost, o níž hned několik známých tváří vládních stran – Tomio Okamura, Karel Havlíček a Jindřich Rajchl – dnes mlží. A když jim oponenti v poslední době jejich aktivity z doby před vstupem do politiky připomínali, reagovali velmi popuzeně. Buď se k nim nehlásí, nebo realitu poněkud zkreslují.
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Zdroj: Tomio Okamura a Jindřich Rajchl. Foto: Anna Boháčová / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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