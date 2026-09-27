Káro je zase všude. Jak ho nosit, aniž bys vypadala jako britský hotelový koberec

Káro vlastně nikdy úplně nezmizelo. Některé jeho varianty jsou s britskou módou spojené natolik silně, že fungují skoro jako vizuální zkratka. Ikonický Burberry check se původně používal jako podšívka trenčkotů a postupně se rozšířil na šály, kabelky i oblečení. V aktuálních podzimních kolekcích se podobná práce s kostkou znovu objevuje, tentokrát ale často ve výraznějším, méně uhlazeném stylingu.
A právě to je cesta, kterou bychom si z něj mohly vzít. Nemusíme být reklama na britské dědictví. Stačí vzít vzor, který umí být velmi slušný, a trochu mu pokazit výchovu.
Kostkovaná sukně a klid všude kolem
Nejjednodušší je nechat káro odpracovat celý outfit samo. Midi kostkovaná sukně, černý jemný rolák, tmavě hnědé kozačky a jednoduchá kabelka nepotřebují další vzor, další šátek ani náušnice, které se snaží zopakovat každou barvu ze sukně.
Právě naopak. Čím méně se snažíš káro „doplňovat“, tím moderněji může působit. Pokud obsahuje několik odstínů, nemusíš je všechny znovu hledat na zbytku těla.
Kostkované sako nemusí jít do kanceláře
Oversized sako je možná jedna z nejsnazších cest, jak dostat káro do běžného šatníku. Dej ho přes bílé tričko, vyšisované rovné džíny a přidej třeba červené baleríny nebo retro tenisky.
Sako říká britský venkov, zatímco zbytek outfitu dává velmi jasně najevo, že dnes rozhodně nejdeme krmit koně. Právě střet mezi tradičním vzorem a civilními kusy je důvod, proč kombinace funguje.
Někdy stačí deset centimetrů vzoru
Pokud nechceš velké káro přes celé tělo, nech ho jen vykouknout. Může to být šátek, podšívka kabátu, malá kabelka, pásek nebo košile pod svetrem, ze které jsou vidět jen manžety a límec.
Káro je graficky dost silné na to, aby nemuselo zabrat polovinu outfitu. A právě malé množství někdy vypadá mnohem zajímavěji než velmi disciplinovaná kompletní sada.
Pokud už kabát, tak pořádný
Dlouhý kostkovaný kabát je samozřejmě úplně jiná disciplína. Když ho ale vezmeš, zbytek outfitu může být téměř nudný: černý úplet, džíny, jednoduchá bota a kabelka, která vůbec nemusí respektovat jeho barevnou paletu.
Kobaltová, vínová nebo jasně červená kabelka může celý heritage styling příjemně rozhodit. Když je jedna věc hlasitá, ostatní už opravdu nemusí křičet spolu s ní.
Pozor na školní uniformu
Plisovaná minisukně, bílá košile, podkolenky a káro se umí velmi rychle přestěhovat do školy. Pokud to není záměr, stačí změnit jednu část rovnice. Přidej obrovský chlupatý svetr, vysoké kozačky, koženou bomberu nebo výraznější šperk a celý outfit se posune jinam.
Stejná logika funguje i u kostkovaných kalhot. S mokasíny a košilí mohou působit kancelářsky, s jednoduchým tílkem a koženou bundou najednou vypadají mnohem méně disciplinovaně.
A právě v tom je káro letos nejzábavnější. Není potřeba z něj dělat celý charakter outfitu. Stačí ho nechat chvíli být tím slušným britským vzorem, kterému jsme večer dovolily jít ven s poněkud problematickou partou.
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Zdroje: Vogue – Then and Now: How Celebrities Style Burberry’s Iconic Check Print [1], Vogue Runway – Burberry Fall 2026 Ready-to-Wear [2]. img ai generated