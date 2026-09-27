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Káro je zase všude. Jak ho nosit, aniž bys vypadala jako britský hotelový koberec

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Camel, černá, červená a tenké linky, které se kříží tak přesně, že v hlavě okamžitě slyšíš Londýn, trenchcoat a velmi drahou kabelku. Káro má letos další silnou sezonu. Jen není nutné obléct se do něj od čelenky po ponožky.
Káro je zase všude. Jak ho nosit, aniž bys vypadala jako britský hotelový koberec

Káro je zase všude. Jak ho nosit, aniž bys vypadala jako britský hotelový koberec

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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