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Kraj zaostří na děti. Ve Dvoře Králové postaví novou léčebnu zrakových vad

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Děti se šilháním nebo tupozrakostí by mohly už příští rok zamířit do nové léčebny ve Dvoře Králové nad Labem. Kraj chystá stavbu moderní budovy, která nabídne více prostoru, lepší ubytování i hřiště.
Kraj zaostří na děti. Ve Dvoře Králové postaví novou léčebnu zrakových vad

Kraj zaostří na děti. Ve Dvoře Králové postaví novou léčebnu zrakových vad

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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