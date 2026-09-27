Kraj zaostří na děti. Ve Dvoře Králové postaví novou léčebnu zrakových vadPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kraj zaostří na děti. Ve Dvoře Králové postaví novou léčebnu zrakových vad
Hradec Králové přispěje 80 tisíc korun na péči o exmoorské pony a jejich pastvinu v přírodní památce Na...
Práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu v Orlických horách začnou koncem září. Stavební...
Tranzitní doprava mířící do Pece pod Sněžkou nebo Vrchlabí by v budoucnu nemusela projíždět centrem...
Hradec Králové čeká na začátku října pořádná jazzová jízda. Festival Jazz Goes to Town přiveze muzikanty z...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →