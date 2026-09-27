Od 1. října se mění systém státní podpory. Toto by měli vědět všichni Češi

Tři zásadní změny od října 2026
Říjnová novela zákona o dávce státní sociální pomoci (zákon č. 152/2026 Sb.) přináší tři klíčové úpravy, které ovlivní výpočet superdávky. Mění se způsob stanovení normativního nájemného, upravují se částky životního minima a rozšiřuje se okruh zranitelných osob. Nová pravidla se poprvé použijí pro výpočet dávky za říjen 2026, což příjemci reálně pocítí při výplatě v listopadu 2026.
Současní příjemci nemusí kvůli změnám podávat novou žádost. Nové parametry se automaticky zohlední při pravidelném říjnovém přehodnocení, kdy budou dokládat příjmy a uhrazené náklady na bydlení za červenec, srpen a září 2026. Výše podpory však závisí na konkrétních příjmech, majetkové a rodinné situaci i nákladech domácnosti, takže automatické zvýšení pro všechny neplatí.
Nájemné podle okresů: Praha versus Bruntál s rozdílem 7 500 korun
Nejvýraznější změna se týká normativního nájemného, které se dosud stanovovalo podle velikosti obce. Od října 2026 se bude posuzovat podle konkrétního okresu, což výrazněji zohledňuje místní cenové podmínky bydlení.
Normativní nájemné není částka, kterou domácnost automaticky dostane, nýbrž jde o maximální výši nájemného, kterou lze při výpočtu zohlednit. U jednočlenné domácnosti činí od října do prosince 2026 například v Praze 13 380 Kč, v Praze-západ 11 848 Kč, v Brně-město 11 331 Kč, v Olomouci 9 680 Kč, v Ostravě-město 9 140 Kč, v Jeseníku 6 714 Kč a v Bruntále 5 880 Kč.
Rozdíl mezi Prahou a okresem Bruntál tak dosahuje 7 500 Kč měsíčně. Uvedené okresní normativy platí pouze pro období od 1. října do 31. prosince 2026.
Samoživitelé s dětmi do 15 let: Ochrana pro 28 tisíc domácností
Druhá klíčová změna rozšiřuje ochranu samoživitelů. Dosud mezi zranitelné osoby patřil osamělý rodič pečující o dítě mladší sedmi let. Od října se hranice posouvá až na 15 let věku dítěte.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odhaduje, že posun věkové hranice pomůže přibližně 28 tisícům domácností, přičemž průměrné zvýšení jejich podpory by mělo činit zhruba 2 216 Kč měsíčně. Praktický dopad tak mohou pocítit například samoživitelé s osmiletým, desetiletým nebo čtrnáctiletým dítětem.
Zařazení mezi zranitelné osoby může znamenat příznivější zohlednění nákladů na bydlení. Nelze však automaticky odvodit, že každý samoživitel začne dostávat vyšší superdávku, neboť rozhodující zůstává celková situace domácnosti.
Životní minimum: Zvýšení u jednotlivců, snížení u druhé dospělé osoby
Od října se současně upravují částky životního minima. U jednotlivce se zvýší z 4 860 Kč na 5 500 Kč (o 640 Kč měsíčně) a u první osoby ve vícečlenné domácnosti z 4 470 Kč na 5 000 Kč (o 530 Kč).
U druhé a další dospělé osoby je situace opačná – částka se snižuje z 4 040 Kč na 3 750 Kč (o 290 Kč). U nezaopatřených dětí zůstávají částky beze změny: do 6 let 2 480 Kč, 6–15 let 3 050 Kč a 15–26 let 3 490 Kč.
Není tedy přesné tvrdit, že se životní minimum od října jednoduše zvyšuje všem. Záleží na složení domácnosti a kombinaci všech tří změn.
Jak postupovat při říjnovém přehodnocení
Pro současné příjemce platí jednoduchá instrukce: kvůli říjnovým změnám není nutné žádat o superdávku znovu. V říjnu proběhne pravidelné přehodnocení, při kterém příjemci doloží příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí tři měsíce, případně další rozhodné skutečnosti, pokud se změnily.
Údaje lze doložit také elektronicky prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Právě při tomto přehodnocení se do výpočtu promítnou nové okresní normativy, změny životního minima i rozšíření ochrany samoživitelů.
Zdroje článku: mpsv.gov.cz, akcniceny.cz, penize.cz, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová