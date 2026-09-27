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Vodní svět: Costner během natáčení řešil rozvod, utopil vlastních 22 milionů a málem zemřel při natáčení

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Zákulisí filmu Vodní svět poznamenala silná mořská nemoc, chybějící toalety i nečekané zásahy grafiků kvůli dvojsmyslnému vzhledu hercových žaber na plátně.
Vodní svět

Vodní svět

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
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