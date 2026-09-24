Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

V Karlových Varech začali stavět společné operační středisko IZS za 549 milionů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Karlových Varech dnes začala stavba Společného operačního střediska (SOS 112) složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších. V areálu krajských institucí vyroste stavba za 549 milionů korun do dvou let.
V Karlových Varech začali stavět společné operační středisko IZS za 549 milionů

V Karlových Varech začali stavět společné operační středisko IZS za 549 milionů

Zdroj: Karlovarský kraj
Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
O zastupitelská křesla v Sokolově se utkají lidé ze sedmi kandidátek
O zastupitelská křesla v Sokolově se utkají lidé ze sedmi kandidátek
Hledaný muž se ukrýval pod pohovkou, když vzal nůž, použili policisté taser
Hledaný muž se ukrýval pod pohovkou, když vzal nůž, použili policisté taser

Dramatické chvíle zažili sokolovští policisté poté, co našli šestatřicetiletého muže, po kterém bylo...

České házenkářky začínají přípravu na domácí ME, hrají turnaj v Chebu
České házenkářky začínají přípravu na domácí ME, hrají turnaj v Chebu

České házenkářky začínají závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy. Svěřenkyně trenérů Daniela...

Policie pátrala po dívce z Karlových Varů, ta se sama přihlásila
Policie pátrala po dívce z Karlových Varů, ta se sama přihlásila

Policisté dnes pátrali po devatenáctileté dívce, která odešla v pátek 18. září ze svého bydliště v...

Do areálu zámku ve Valči na Karlovarsku se vrací historický skleník
Do areálu zámku ve Valči na Karlovarsku se vrací historický skleník

Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. Skleník byl na začátku roku 2023...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.