V Karlových Varech začali stavět společné operační středisko IZS za 549 milionů

Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) zajistí propojený dispečink policistů, hasičů, záchranářů, strážníků a armády rychlejší předávání informací a efektivnější koordinaci zásahů i větší připravenost v mimořádných krizových situacích. Dodal, že projekt je pilotní.
„Je to důležitý projekt a nejen pro Karlovarský kraj,“ řekl Kubis. „Pojďme to vyzkoušet a může to být cesta pro celou Českou republiku. Je to i jedna z cest pro Karlovarský kraj, uhelný region, tou může být právě vnější i vnitřní bezpečnost. Bude se odrážet i ve vzdělávání, vědě, výzkumu a to si vyzkoušíme v rámci integrace na operačním středisku,“ zmínil hejtman návaznost na chystaný vstup armády na Letiště Karlovy Vary a projednávaný vznik vysokoškolského oboru ve spolupráci s Univerzitou obrany.
Data i od vězeňské služby a ze škol
Projekt SOS 112 by měl propojit kromě složek IZS data z dopravy, z nemocnic, od vězeňské služby, od ČEZ i ze škol a od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Předpokládaná cena stavby byla 575 milionů korun, do výběrového řízení se přihlásili čtyři zájemci a cena stavby, která by měla být dokončena do 720 dní, se podařila snížit. Kraj získal dotaci 350 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace a 85 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbytek doplatí Karlovarský kraj.
Podle krajského ředitele policie Michala Šavrni budou sice jednotlivé složky v jedné budově, pracovat ale budou především autonomně. Místa obsadí současní operační důstojníci, tedy zkušení a proškolení policisté. Krajský ředitel hasičů Oldřich Volf vidí hlavní benefit koordinace operačních středisek při mimořádných událostech. „Tím jsme schopni ušetřit desítky minut nebo dokonce hodiny,“ podotkl. Operační středisko hasičů sdílí od roku 2017 i dispečink karlovarských strážníků, což podle Volfa funguje výborně. „Ti lidé vzájemně vědí, jaké legislativní i technické možnosti má druhá strana, a jsou schopni si vyhovět, nevznikají komunikační šumy,“ uvedl velitel městské policie Marcel Vlasák.
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Podle ředitele krajských záchranářů Jiřího Smetany je operační středisko mozkem celého systému. „Slibujeme si od toho i to, že se lidé vice poznají, mohou se od sebe učit, předávat si zkušenosti, ta komunikace bude osobnější,“ předeslal.
Ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petr Šnajdárek řekl, že za armádu bude na SOS 112 pracovat vždy nejméně jeden člověk ve směně a případně odborníci na určité krizové situace. „Armáda není integrální složkou IZS, ale pouze posilovou, ale i z hlediska zabezpečení obrany České republiky. My budujeme systém zajištění obrany státu a primárně nám jde o sdílení dat a informací z jednoho místa, například ta pro antidronový systém nebo ke koordinaci a zabezpečení průjezdu vojenské techniky,“ řekl.
Posilovna i nocleh
Čtyřpodlažní budova bude vybavena moderními technologiemi pro komunikaci a zabezpečena pro případ krizových situací nebo živelních katastrof. V nejvyšším patře bude zázemí pro zasedání krizového štábu kraje. Všechny složky v objektu získají operační pracoviště, kanceláře, serverovny a další zázemí včetně posilovny a deseti pokojů pro krátkodobé ubytování. Budova je navržena jako nízkoenergetický až pasivní dům. „Je to unikátní projekt, který bychom rádi rozšířili i do dalších krajů,“ řekl na zahájení stavby premiér Andrej Babiš (ANO).