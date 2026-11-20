U Františkových Lázní havarovala dvě osobní auta, na místo letěl vrtulník
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U Františkových Lázní havarovala dvě osobní auta, na místo letěl vrtulníkZdroj: HZS Karlovarského kraje
Článek byl publikován 20.11.2026 05:05
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