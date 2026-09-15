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V DNA čivavy našli stopy kojota. Malý pes v sobě uchoval část předkolumbovské Ameriky

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Většinu původních amerických psích linií po příchodu Evropanů nahradili psi z Evropy. V genomu některých mexických plemen ale zůstaly jejich stopy. Nová metoda nyní odhalila u čivavy i úseky DNA sdílené s kojotem.
V DNA čivavy našli stopy kojota. Malý pes v sobě uchoval část předkolumbovské Ameriky

V DNA čivavy našli stopy kojota. Malý pes v sobě uchoval část předkolumbovské Ameriky

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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