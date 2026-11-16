Zachraňoval lidi po výbuchu i zemětřesení. Teď český pes Darren konečně dostal medaili a může jít spát

Teď se stal prvním služebním psem v historii HZS Pardubického kraje, který dostal krajskou pamětní medaili. Bobík uznal, že tentokrát je párková prémie naprosto nezpochybnitelná.
Kariéra, ve které se nejde schovat za monitor
Darren působil po boku Davida Hynka téměř sedm let. Záchranářský pes není maskot hasičského sboru. Je to pracovní specialista, jehož nos dokáže v sutinách, rozsáhlém terénu nebo jiném prostředí zachytit pachové stopy člověka tam, kde lidské smysly nestačí.
Výcvik takového psa znamená stovky hodin práce, opakování, cestování, hlučná prostředí, nestabilní povrchy a situace, ve kterých zvíře musí pracovat samostatně, ale současně dokonale spolupracovat se psovodem.
Bejrút a Turecko nejsou položky v životopisu pro efekt
Po výbuchu v Bejrútu v roce 2020 vyrazily mezinárodní týmy do zničeného města pátrat v troskách. Darren byl mezi českými psy nasazenými v mimořádně náročném prostředí. O tři roky později pracoval také v Turecku po katastrofálním zemětřesení.
Pro psa není podstatné, že jde o událost sledovanou celým světem. Sutiny pořád voní jako suť, prach je pořád prach a úkol je pořád stejný: najít člověka.
Právě to je na práci záchranářských psů nejpůsobivější. Nechápou politický nebo mediální význam katastrofy. Přesto v ní dokážou dělat mimořádně konkrétní práci.
Důchod přišel dřív než medaile
Darren ukončil aktivní službu na konci roku 2025. O rok později při slavnostním ceremoniálu v Lanškrouně dostal Krajskou pamětní medaili ředitele HZS Pardubického kraje a stal se prvním služebním psem, kterému byla v historii sboru udělena.
Je samozřejmě otázka, co si Darren myslí o kovovém předmětu jako symbolu celoživotního výkonu. Pravděpodobně méně než jeho psovod. To ale není důležité. Medaile je hlavně lidské přiznání, že v záchranném systému pracoval někdo, kdo neměl hodnost ani výplatní pásku, ale měl čtyři tlapky a nos s mimořádnou pracovní hodnotou.
Co vlastně záchranářský pes umí
Při pátrání nejde o filmové „očuchání trička a hurá za pachatelem“. Různé typy záchranářské kynologie používají odlišné způsoby práce. Psi mohou vyhledávat živé lidi v sutinách, prohledávat velké plochy nebo pracovat v dalších specializovaných scénářích.
Zásadní je také označení nálezu, tedy jasný signál psovodovi, že pes zachytil člověka. V prostředí, kde je hluk, prach, kov, beton a obrovské množství cizích pachů, je taková dovednost výsledkem dlouhého tréninku, ne psího nadšení pro hru.
Redakční verdikt
Darren dostal medaili za kariéru, během níž hledal lidi po katastrofách doma i v zahraničí. Je to jedna z těch zpráv, u kterých se Žlutá kočka ani příliš nesnaží hledat cynickou skulinu.
Pan Mňau pouze poznamenal, že lidé někdy potřebují slavnostní sál, aby nahlas řekli něco, co pes dokazoval sedm let v terénu. Bobík už mezitím připravil návrh důchodového balíčku: měkký pelech, volný vstup na gauč a párky bez výkonových podmínek.
Tentokrát mu ho schvalujeme celý.
Darren je v důchodu. Pokud tedy právě spí, nikdo ho prosím nebuďte. Své směny už odpracoval.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další témata ze světa živočišné říše a zpráv s jasným názorem najdete na ŽlutáKočka.cz.
Zdroje: HASIČI.CZ / HZS Pardubického kraje – Hrdina se čtyřmi tlapkami získal medaili od hasičů [1], img ai generated