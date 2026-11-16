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Zachraňoval lidi po výbuchu i zemětřesení. Teď český pes Darren konečně dostal medaili a může jít spát

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Německý krátkosrstý ohař Darren od Tekly strávil téměř sedm let tím, že se svým psovodem Davidem Hynkem hledal lidi tam, kde většina z nás nechce být ani na fotografii. Zasahoval po výbuchu v Bejrútu, po ničivém zemětřesení v Turecku a při dalších pátracích akcích. Na konci roku 2025 odešel do důchodu.
Zachraňoval lidi po výbuchu i zemětřesení. Teď český pes Darren konečně dostal medaili a může jít spát

Zachraňoval lidi po výbuchu i zemětřesení. Teď český pes Darren konečně dostal medaili a může jít spát

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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