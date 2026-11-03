Úterní díl Ulice: Blanka má strach o Evžena, obvinění a rodové prokletí

Dnešní díl Ulice přinese Pavla, který neprávem obviní Lindu z rozvracení manželství a pak se bude muset on sám kát a omlouvat ještě jednou, a to celé partě v dílně. Jiřina otevře téma rodového prokletí a Blanka má strach o Evžena.
Ty a Jirka?
Hned po ránu se Pavel obuje do Lindy. Ta nechápe, o čem vlastně její bratr mluví a až po chvíli jí dojde, že si ji spojuje s Jirkou Hermanem, který měl být její včerejší rande. Nakonec se jí to podaří vysvětlit, ale když do dílny přijde odpoledne Jirka a Pavel tam zrovna není, opět spolu vyrazí do krámku a řeší vhodný dárek pro Gábinu. Lukáš si pak do Pavla rýpne a ten reaguje s tím, že mu ségra přebrala jediného kamaráda. Lukáš, Rosťa i Vašek se po jeho slovech urazí, i když on se snaží omluvit – nemyslel to tak, jak to vyznělo.
Rodové prokletí
Jiřina si odchytne Kamilu a chce s ní probrat Naty. Podle ní se bude historie opakovat, protože stejně na tom byla Kamila, ona sama, a i dokonce její máma. A to ještě dodá, že i ostatní příbuzné – tedy že utekly z domu, otěhotněly brzy. Kamila to popírá, nic takového jako prokletí žen v jejich rodu není. Jiřina se ale bojí o Naty.
Kamila se rozhodla Naty pořídit nový mobil, ten starý jí už moc nefunguje. Jenže její dcera o tom nechce ani slyšet, podle ní jí ho dává jen aby ji mohla kontrolovat. Moc dobře si totiž vzpomněla i na to, jak Darina vyzvídala, jestli na té party u Erika budou i ostatní. Krabičkou s mobilem hodí o stůl, bere věci a odchází s tím, že bude spát u Erika. Aby mámu neslyšela, nasadí si ještě rychle sluchátka. Kamila jen zírá s otevřenou pusou a neví, co má dělat.
Blanka má strach o Evžena
Evžen měl dnes další zkoušky ohledně myslivosti, a i když už je pozdě večer a měl být dávno doma, stále se neobjevil a nedal o sobě ani vědět. Blanka se o něj bojí, aby se mu něco nestalo. Jenže to má zcela jiné vysvětlení. Když konečně dorazí, Blanka chce vědět, kde se tak zdržel. Evžen popravdě odpoví, že jej dole zdržela Klárka, protože chtěla, ať jí o všem povypráví.
Seriál Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor).