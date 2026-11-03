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Rychle a zběsile 9: Škodovky naháněly auta v Gruzii, kaskadér skončil s poraněním mozku a Han se vrátil díky fanouškům

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Akční snímek Rychle a zběsile 9 stál za ošklivým pádem kaskadéra a vysokou pokutou. V policejní honičce pak diváci uvidí staré známé vozy Škoda Octavia.
Rychle a zběsile 9

Rychle a zběsile 9

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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