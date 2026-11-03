Rychle a zběsile 9: Škodovky naháněly auta v Gruzii, kaskadér skončil s poraněním mozku a Han se vrátil díky fanouškům

Rychle a zběsile 9, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 9, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 9, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 9, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 9, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 9, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 9, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 9, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 9, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 9, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Akční snímek Rychle a zběsile 9 z roku 2021 měl původně dorazit do kin o rok dříve, plány ale překazila pandemie. Filmaři divákům poprvé představili utajeného bratra hlavního hrdiny, za jehož obsazením stála velká náhoda. Natáčení poznamenalo také tvrdé ultimátum herců i ošklivý pád kaskadéra. Vin Diesel cítil pomoc od zesnulého přítele
Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně začne užívat klidný život s Letty (Michelle Rodriguez) a synem Brianem. Plány mu ale překazí tým lumpů v čele s jeho vlastním bratrem Jakobem (John Cena), se kterým se po smrti otce rozešel ve zlém. Dominic proto musí tváří v tvář přesile znovu dát dohromady starou partu řidičů. Zastavit bratra, kterému navíc pomáhá geniální hackerka Cipher (Charlize Theron), nepůjde vůbec snadno.
Režisér Justin Lin se před natáčením bál, že pro roli bratra nenajde toho správného herce. Když na schůzku dorazil John Cena, obavy prý okamžitě zmizely.
„Konečně jsem mohl dýchat už v prvních třiceti vteřinách,“ řekl tehdy Lin.
Vin Diesel pak dodal, že měl zvláštní pocit, jako by mu Cenu poslal do cesty přímo zesnulý Paul Walker. Pozornému divákovi možná neunikne propracovaný odkaz v začátcích snímku, kde spolu závodí mladý Dominic a Jakob. V pozadí scény stojí budoucí hrdinové původní party, mladá Mia, Vince i Jesse, a celý závod odstartuje mladá Letty.
Tyrese Gibson vyhlásil tvrdé ultimátum
Hvězdné obsazení mohlo dopadnout jinak. Tyrese Gibson, který hraje Romana, otevřeně vyhlásil, že se natáčení nezúčastní, pokud se v něm objeví Dwayne Johnson. Oba herci spolu totiž nevycházeli. Johnson roli nakonec odmítl a Gibson se mohl vrátit. V české verzi filmu ho nedabuje obvyklý Pavel Vondra, který musel práci ze zdravotních důvodů odříct. Postavu za něj proto namluvil Marek Holý.
Před kameru se vrátil i oblíbený Han (Sung Kang). Režisér postavu oživil na základě vytrvalé kampaně fanoušků, kteří na internetu volali po spravedlnosti pro mrtvého hrdinu z předchozích dílů.
Dublér skončil v nemocnici s poraněním mozku
Akční scény si vybraly hodně tvrdou daň. Joe Watts, který dělal dubléra Vinu Dieselovi, se ošklivě zranil při seskoku z balkonu. Během natáčení se mu přetrhlo bezpečnostní lano a kaskadér spadl z osmi metrů hlavou přímo na beton. Záchranáři ho odvezli do nemocnice s poraněním mozku. Seskok se točil poněkud jinak, než ho štáb původně nazkoušel. Filmaři za odlišný postup zaplatili pokutu ve výši jednoho milionu dolarů.
Režisér se rozhodl splnit letitý vtip fanoušků a dostat posádku autem do vesmíru. Bláznivou scénu probíral se zástupci z NASA.
„Zpočátku si prostě myslel, že jsme blázni,“ vysvětlil Lin setkání s inženýrem. Letové detaily s nimi nakonec inženýr řešil naprosto vážně. V gruzínských ulicích jezdily policejní škodovky
Filmaři vyslali svá auta do mnoha koutů světa, od Londýna přes Tokio po Edinburgh nebo thajskou džungli. V závěrečné automobilové honičce v gruzínském Tbilisi se zapojí spousta policejních vozů Škoda Octavia třetí generace. Tvůrci sáhli po autech, která v době natáčení tamní policisté skutečně běžně využívali.
Obrovský obrněný náklaďák ze stejné scény si štáb postavil sám. Stroj s přezdívkou Armadillo měří na výšku přes čtyři metry, váží dvacet šest tun a mechanici na něm pracovali čtyři měsíce. Dominicův hlavní vůz Dodge Charger filmaře stál v přepočtu přes milion dolarů a dostal pod kapotu motor s výkonem přes sedm set koní.
Chyby ve filmu
Pozorní diváci objevili ve snímku několik technických přešlapů. Vzpomínkový závod z roku 1989 se jezdí v modelech aut, která se začala vyrábět až koncem devadesátých let. Rozpor diváci našli také u dávné rvačky. Když mladý Dominic surově bije muže za smrt svého otce, ohání se hasákem. Už v prvním filmu ale Dominic jasně říká, že tehdy útočníka zbil momentovým klíčem.
Během automobilové honičky v Londýně mají místní policejní auta sirény, které typicky znějí ve Spojených státech. Britská policie je vůbec nepoužívá. Podobný problém s předpisy má auto hlavního hrdiny v ulicích Edinburghu, na kterém chybí přední poznávací značka. V Británii ji vpředu musí mít všechna auta.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).