Legionář: Van Damme přišel o krvavé finále, vojákům neseděly pušky a hrdinu prozradil kulomet

Legionář, FOTO: Metropolitan Filmexport / distr. Film+ Legionář, FOTO: Metropolitan Filmexport / distr. Film+ Legionář, FOTO: Metropolitan Filmexport / distr. Film+ Legionář, FOTO: Metropolitan Filmexport / distr. Film+ Legionář, FOTO: Metropolitan Filmexport / distr. Film+
Akční snímek Legionář z roku 1998 poslal Jeana-Clauda Van Damma do žhavého písku severní Afriky. Původně měl titul zamířit na velká plátna kin, nakonec ale skončil rovnou ve videodistribuci. Během příprav tvůrci změnili na poslední chvíli režiséra, úplně přepsali scénář a upravili osudy hned několika hlavních postav. Změněný scénář přinesl klidnější konec
Boxer Alain Lefevre (Jean-Claude Van Damme) má úmyslně prohrát zaplacený zápas. Úkol ovšem odmítne a pokusí se utéct do Ameriky s milenkou nebezpečného mafiána. Plán nevyjde, a tak boxer hledá záchranu ve francouzské cizinecké legii. Tvrdý vojenský dril a boje v poušti ho ale před zabijáky z Evropy neochrání.
Zákulisí vzniku se za pochodu hodně měnilo. Režiséra Sheldona Letticha krátce před natáčením vystřídal Peter MacDonald. Odcházející tvůrce předtím psal scénář společně s Boazem Yakinem a samotným hercem hlavní role.
Starší verze scénáře divákům slibovaly krvavější finále. Podle nich se měl Alain vrátit do Francie se svým kamarádem a zabít mafiána Galganiho (Jim Carter). Nový režisér si nakonec prosadil úplně jiný konec. Alain na svého nepřítele jen beze slova namíří pistoli a následně si odvede svou lásku Katrinu (Ana Sofrenovic).
Skutečného velitele povstalců vojáci vyhnali
Tvůrci čerpali inspiraci z vojenské historie. Povstalecký vůdce Abd-El Krim opravdu žil a bojoval za vytlačení Francouzů ze severní Afriky. Na stříbrném plátně sice na konci slaví vítězství, reálná historie se ale vyvíjela jinak. Francie se Španělskem proti němu nasadila čtvrt milionu vojáků a po deseti měsících bojů ho zástupy vojáků porazily a ze země vyhnaly.
K těžkým podmínkám legie odkazuje i výrok seržanta Steinkampfa (Steven Berkoff).
„Doporučuji vám, abyste si v kapsách nechali jednu poslední kulku. Ne pro nepřítele, ale pro sebe,“ varoval nováčky. Legionáři do rukou dostali pušky Lebel 1886. Filmaři sáhli po kusech, které tvořily standardní výzbroj francouzské armády už během první světové války. Focení u kulometu porušilo anonymitu
K odhalení hrdiny ve filmu přispěla nešťastná náhoda, když ho novináři vyfotili proti jeho vůli při střelbě z kulometu. Znalci vojenské historie upozornili, že k takové situaci v praxi nemohlo dojít. Jednou z hlavních záruk cizinecké legie byla tehdy naprostá anonymita. Fotografovat vojáky bez jejich výslovného souhlasu se tehdy přísně trestalo. Alain při focení navíc pálí z francouzského kulometu Hotchkiss, přitom v následném boji vojáci svírají úplně jinou zbraň Lewis v britské ráži.
Filmaři upravili i známou píseň Le Boudin, která tradičně platí za pochod cizinecké legie. Zazní zde v mnohem rychlejším tempu a se změněnými slovy oproti originálu. Aby si snímek udržel alespoň nějakou autentičnost, mluví se mezi vojáky zásadně francouzsky.
„Přijel jsem sem najít život. Teď mi došlo, že jsem hledal na špatném místě. Tady venku není. Je tady uvnitř,“ vysvětlil ve filmu legionář Luther (Adewale Akinnuoye-Agbaje). Filmové chyby
Během napínavého přepadení u napajedla namíří Guido Rosetti (Daniel Caltagirone) na blížícího se jezdce. Závěr jeho pušky jasně trčí v otevřené poloze, se kterou by nevystřelil. Přesto se ozve rána a v dalším střihu už legionář svírá pušku se správně uzamčeným závěrem.
V třiašedesáté minutě se zase hlavní hrdina seznamuje s dvojicí vojáků. Při pohledu zezadu má jeden z nich v ústech cigaretu a v pravé ruce drží jen sirku. Po střihu a pohledu zepředu ovšem ve stejné ruce drží už rovnou samotnou cigaretu.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).