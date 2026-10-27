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Ulice: Veronika chce slyšet od Blanky celou pravdu. Zjistí i to, kdy jeho milenka otěhotněla

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Dennívýzva
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V seriálu Ulice se stále řeší linka kolem Patrikovy milenky. Veronika konečně souhlasila s tím, že se sejde s Blankou. Bohužel se dozví věci, které ji zdrtí.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

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