Ulice: Veronika chce slyšet od Blanky celou pravdu. Zjistí i to, kdy jeho milenka otěhotněla

V seriálu Ulice se stále řeší dějová linka kolem Patrikovy těhotné milenky Gity. Veronika konečně souhlasila s tím, že se sejde s Blankou. Bohužel se dozví věci, které ji zdrtí.
Nešetři mě
„Já nepotřebuju, abys mě nějak šetřila nebo mi to servírovala nějak extra a ohleduplně, jo?“ prohlásí Veronika a chce vědět všechny podrobnosti ohledně Patrika a jeho nevěry. Blanka souhlasí, že tedy nebude nic tajit. „Takže ty ses to dozvěděla na tom vašem srazu s vejškou. Jak?“ vypálí první otázku.
„No, když ten večírek končil, tak pár lidí chtělo jít ještě někam dál do hospody a Patrik šel s nimi. Teda vypadalo to, že jde s nimi. Já už jsem chtěla jít domů, akorát jsem zjistila, že mi došly cigarety, tak jsem si je šla koupit do takový večerky za rohem. No, a tam jsem na ně narazila.“ Veronika jen poznamená, že si nejspíš jen nepovídali, což jí Blanka potvrdí.
Chci vědět všechno
„Chci to vědět všechno,“ prohlásí Veronika a Blanka se ihned ptá, jestli si je jistá, že chce vědět i takové detaily, které jí opravdu budou nepříjemné. Na její souhlasné kývnutí dodá, že se prostě líbali. „Takže já jsem řešila, jestli si ho mám vzít nebo si ho nemám vzít, a ty si mi tohle zatajila. Jako proč? Přece si sakra musela vědět, že bych si ho v tom případě nikdy nemohla vzít.“
Blanka ji stopne, protože když tohle řešila, tak ona ještě nic nevěděla. Dozvěděla se to totiž těsně předtím, než se Veronika rozhodla, že si ho vezme. „A v tu chvíli už jsem ti to prostě nedokázala říct. Ale šla jsem rovnou za Patrikem a on mi přísahal, že se s ní rozešel. Neměli se kontaktovat a podle toho, co říkal on, tak ona to porušila.“
Já mu věřím
Ještě Blanka dodá, že jí Patrik tehdy skoro na kolenou přísahal, že se s ní rozešel a že mu záleží jen na ní, což mu věřila a věří pořád. Veronika chce vědět, v jakém měsíci jeho milenka je. Blanka to neví. „Ale podle toho, co říkal Patrik, tak se to prostě stalo zrovna ten večer,“ dodá ještě.
„Tak to je výborný. Takže on to s ní údajně ukončil a při nejbližší příležitosti se s ní znova vyspal, aniž by domýšlel nějaký následky. Jak puberťák nezodpovědnej…“ vzteká se Veronika a podle Blanky se teď jen zbytečně mučí. „Blanko sakra!“ zvedne hlas Veronika a nechápe, že je přistihne, že se líbají a on místo aby toho nechal, se s ní znovu vyspí.
Blanka mu věří, že ji pořád miluje a podle ní to mohl být je poslední se* na rozloučenou. „Něco takovýho se asi prostě může stát, no.“ Veronika na ni vyjede, tohle nemůže myslet vážně a vyběhne ven s tím, že potřebuje na chvíli sama na vzduch.
Měla si mi to říct
Když se vrátí, chce po ní Blanka, ať ji chvíli nechá mluvit. Snaží se jí vysvětlit, že když jí všechno Patrik řekl, měla za to, že jí to musí okamžitě říct on sám. Jenže jak Veronika trefně poznamená, to rozhodně neudělal a ona pořád jen čekala. Taky dodá, že si zpětně vybavila situace, kdy se jí Blanka vyhýbala nebo s ní divně mluvila.
Veronika má za to, že jí to měla říct. Blanka se ale brání s tím, že jim nechtěla zasahovat do vztahu a měla od začátku za to, že jí to musí říct on. „Já vím, že to bude znít strašně, ale jeden krátkodobej úlet nemusí nutně zničit dlouhodobej vztah,“ prohlásí Blanka a dodá, že i ona s Evženem si prošla problémy.
„Já jsem si strašně přála, aby vy dva jste se vzali. A jako úpřímě bych ráda na celou Patrikovu nevěru zapomněla, kdyby ty si byla šťastná.“ Když pak ještě Blanka zmíní Ameriku a to, že by Patrik rád letěl s ní, Veronika se vytočí – podle ní přišla Blanka za Patrika orodovat. Do toho vpadne do salonu Jitka, která se nemohla zdržet déle, protože jí přijde zákaznice. Veronika se rozpláče a jen směrem k Blance odvětí, že může Patrikovi říct, že se rozhodne dnes, protože on určitě čeká na čerstvé zprávy.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na Nově a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor, Ulice).