Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ulice: Františčino tajemství prozrazeno. Informace se začne šířit jako lavina

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kolem Františky z Ulice je od jejího příchodu stále rušno. Teď ale Michal dostane do rukou tajnou informaci o tom, co se dělo na její přechozí škole.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Dist. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:15

Reklama
Další články z Seriálový svět
Vraždy v kruhu: Tělo oběti změnilo polohu, v noci svítilo slunce a další přehmaty
Vraždy v kruhu: Tělo oběti změnilo polohu, v noci svítilo slunce a další přehmaty
Jmenuju se Earl: Inspirace u otce, představitel Earla roli dvakrát odmítl a sitcom skončil kvůli vysokým požadavkům
Jmenuju se Earl: Inspirace u otce, představitel Earla roli dvakrát odmítl a sitcom skončil kvůli vysokým požadavkům

V americkém sitcomu Jmenuju se Earl vytvořili tvůrci několik ukrytých vtipů. Španělsky mluvící Catalina...

Na obrazovky míří minisérie Hec. Stanislav Majer si kvůli roli oholil hlavu
Na obrazovky míří minisérie Hec. Stanislav Majer si kvůli roli oholil hlavu

V nové šestidílné detektivní minisérii Hec řeší Česká televize zločin v odloučené venkovské komunitě....

Milan Ondrík v Lovcích lebek před kamerou zatkl spolužáka. Sarah Prachařová musela plakat a prosit o život
Milan Ondrík v Lovcích lebek před kamerou zatkl spolužáka. Sarah Prachařová musela plakat a prosit o život

V novém seriálu Lovci lebek hraje Milan Ondrík policistu, který pátrá po uprchlících. Na place zatýkal...

Pat a Mat: Nečekaný problém s komunistickou cenzurou kvůli barvě triček provázela změna šatníku loutky
Pat a Mat: Nečekaný problém s komunistickou cenzurou kvůli barvě triček provázela změna šatníku loutky

V animovaném seriálu Pat a Mat z roku 1976 čelili tvůrci problémům s komunistickou cenzurou. Úředníkům...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

Všechny články tohoto autora →
Seriálový svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.