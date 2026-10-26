Ulice: Františčino tajemství prozrazeno. Informace se začne šířit jako lavina

Kolem Františky z Ulice je od jejího příchodu stále rušno. Od samého začátku svým přístupem budila rozruch a nepochopení okolí. Když pak ještě tajila svoji identitu ve hře a doslova dostala Michala do úzkých, ztratila tím jediného kamaráda, který za ní stál. Ty se mě bojíš!
Františka se snaží po telefonu přemluvit svého tátu, aby za ní po delší době přijel tak, jak slíbil. Už se dlouho neviděli a chybí jí. On ale nemůže, což Františka nenese zrovna nejlépe a rozčiluje se, že si na ni neudělá čas. Její táta má ale za to, že není malá a zvládne to.
Když dotelefonují, vzteky kopne do odpadkového koše, který stojí pod schodištěm. Netuší, že je za rohem školník Kaštan. Ten se hned zajímá, jestli jí ten koš něco udělal. „Udělal! Blbě čuměl!“ odpoví mu a všimne si, že se za školníkovou kartonovou maketou skrývá Michal. „Schováváš se přede mnou za kartoňáka?“ chce vědět Františka a Michal se brání, že byl nestabilní a pořád padal, tak ho šel chytit. „Ty se mě bojíš, co? Aspoň v offline by ses mohl pochlapit, když už ses kvůli mně rozhodl skončit s kariérou.“
Michal nesouhlasí, vymlouvá se, že si dal jen pauzu – to je všechno. „Jestli potřebuješ, abych ti v ZeldenKingovi dala náskok, tak stačí, když hezky poprosíš.“ Detox by podle Michala rozhodně prospěl i jí.
Něco jsem zaslechl
„To je strašná holka!“ postěžuje si pak Kaštanovi. Ten chce vědět, proč ji pořád provokuje. Michal se brání, že snad viděl, jak si začala a nechápe, proč ji školník pořád obhajuje. „Poslyš, já jsem nedávno při kontrole spotřebičů ve sborovně zaslechl, jak se o ní baví pan ředitel s výchovným poradcem,“ začne opatrně a pokračuje: „No, asi bych ti to neměl říkat, ale Františka měla nějaký problémy v tý minulý škole se šikanou.“ Pak mu dojde, že to bylo nejspíš tajné, tak ještě dodá: „Já vím, že seš seriózní kluk a že si tuhle informaci necháš pro sebe.“ „Jo, jo, nechám. Ostatně ono by to vysvětlovalo to její chování,“ okomentuje novou informaci Michal.
Ulice, FOTO: Dist. TV Nova Nikomu to neříkejte
Když dorazí domů, Erik a Šimon na něm poznají, že se něco děje. Nejprve jim to nechce říct, ale je to silnější než on. „Dobře, fajn. Ale slibte mi, že ani jeden z vás to nikomu neřekne, jasný? Vím to od Kaštana. Františka měla na minulý škole problémy se šikanou, docela dost velký.“ To Erika velmi zaujme, ale Šimon by byl opatrný, znají Kaštana a jeho sběr informací. Michal ale dodá, že tohle má přímo od ředitele. Podle kluků by to docela vysvětlovalo, proč se chová tak, jak se chová. Všichni si totiž automaticky myslí, že ona byla ta, co někoho šikanovala. Šimon je ale krotí, s tím souzením by byl opatrný.
Začne se to šířit jako lavina
Brzy si informaci, která měla zůstat soukromá, začnou všichni mezi sebou předávat a bude se nejen školou šířit jako lavina. O Františčině tajemství ví ještě Laura, která se konečně dočkala se svojí spolužačkou lepšího vztahu. A ten je nyní v ohrožení, protože Františka si na domnělého viníka došlápne…
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).