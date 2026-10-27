Boží plán slibuje obrovský zvrat a konečné rozuzlení záhady kolem řidiče Mirka

Televizní diváci se brzy dočkají odpovědí na palčivé otázky spojené se seriálem Boží plán. Záhadná postava tramvajáka Mirka, kterého ztvárňuje herec Tomáš Jeřábek, poodhalí své skutečné úmysly. Dnešní sedmnáctá epizoda s názvem „Kdo je tady Bůh“ přinese zásadní rozuzlení ohledně jeho neobvyklých schopností. Rozplétat se navíc začnou osudy dalších hrdinů při jedné velmi podivné večeři.
Nevysvětlitelná intuice a vědomosti
Tomáš Jeřábek hraje muže opředeného tajemstvím. V populární soutěži Na lovu dokázal pohotově zodpovědět veškeré dotazy bez zaváhání. Působil jako velmi sečtělý účastník. Brzy ovšem začalo být zjevné, že za jeho vědomostmi stojí něco víc. Dopředu přesně znal výsledky místního turnaje v šipkách. Zvláštní intuici prokázal i vůči svému okolí, kdy Julii (Michaela Petřeková) podal chybějící nabíječku dřív, než o ni vůbec stačila požádat.
Fyzická odolnost a záznamy z minulosti
Stejně překvapivě zareagoval v případě její matky. Obstaral jí bylinný čaj na žaludek přesně ve chvíli, než se jí udělalo nevolno. K tomu se přidávají i naprosto nadlidské výkony. Na jednom z večírků vypil jedenáct piv doplněných patnácti panáky a zůstal zcela střízlivý. Minulost tohoto muže navíc ukrývá úřední záznam o manželce, o které nikdo z jeho okolí nikdy neslyšel.
Dlouho očekávané rozuzlení
Diváci mají ohledně podivného řidiče mnoho vlastních teorií. Samotný herec k blížící se epizodě poznamenal, že pozorní sledující už pravděpodobně mají určitá podezření. Podle jeho slov je ovšem velký rozdíl mezi pouhým odhadováním a skutečným zjištěním přímo na obrazovce. „Tentokrát toho Mirek poprvé řekne víc a nebude to nic, co by si člověk dokázal vysvětlit selským rozumem,“ naznačil přímo pro TV Nova Jeřábek.
Podivný dialog a náročný úkol
Zvláštní situace prožívají také ostatní aktéři příběhu. Julie se urputně snaží splnit něčí poslední přání. Jedná se o velmi náročný úkol a většina lidí od něj dává okamžitě ruce pryč. Stranou nezůstává ani Lukáš v podání Václava Matějovského. Tento mladík pro změnu vede hluboký životní rozhovor s obyčejným květináčem. Všechny tyto dějové linky by měla spojit dohromady připravovaná společná večeře.
Sedmnáctou epizodu seriálu Boží plán vysílá Nova v úterý 27. října od 20:20.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova).