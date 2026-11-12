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Strážníci v Olomouci řešili desítky černých skládek. Hrozí vysoké pokuty

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Téměř 250 případů černých skládek v Olomouci řešili od začátku letošního roku zdejší strážníci. Lidé se zbavovali nefunkční elektroniky, starého nábytku, sjetých pneumatik, stavební suti nebo obalů, které odkládali u kontejnerů či v okrajových částech města. Hrozí za to vysoké pokuty.
Strážníci v Olomouci řešili desítky černých skládek. Hrozí vysoké pokuty

Strážníci v Olomouci řešili desítky černých skládek. Hrozí vysoké pokuty

Zdroj: Město Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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