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Nemocnice v Šumperku zaměstná 15 zdravotníků z Filipín, sestry a fyzioterapeuty

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Kvůli dlouhodobému nedostatku pracovníků na některých odděleních zaměstná nemocnice v Šumperku od poloviny příštího roku patnáct zdravotníků z Filipín. Jde o deset všeobecných sester, tři sálové sestry a dva fyzioterapeuty. Všechny čeká několikaměsíční výuka češtiny.
Nemocnice v Šumperku zaměstná 15 zdravotníků z Filipín, sestry a fyzioterapeuty

Nemocnice v Šumperku zaměstná 15 zdravotníků z Filipín, sestry a fyzioterapeuty

Zdroj: Nemocnice Šumperk
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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