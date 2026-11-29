Kulinářský kvíz o pokročilých metodách z kuchyně: Víte, co to je pošírování a blanšírování?
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Fotografie pošírování kuřecího masaZdroj: Foto: GeeJo / Creative Commons / Attribution-Share Alike 2.0, pošírování kuřecího masa
Článek byl publikován 29.11.2026 02:51
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