Na stole vypadají skoro cukrárensky, přitom štafetky s kávovým krémem nejsou žádná nedosažitelná disciplína. Jen je potřeba rozdělit si práci a nehonit všechno najednou. Peču je hlavně tehdy, když chci něco ke kávě: ořechové, s výraznou chutí černé kávy a s čokoládou jen na koncích. Lehký bílkový plát s vlašskými ořechy a kávová kaše zašlehaná do krému jim dávají tu jejich typickou chuť.
Na
štafetkách je příjemné, že působí slavnostně, ale člověk kvůli nim nemusí shánět nic zvláštního. Když se podaří upéct pružné pláty a krém dostane čas vychladnout, zbytek už jde docela svižně.
Můj tip zní: Kávovou kaši si klidně uvařte den předem. Potřebuje odpočinout a druhý den se s ní pracuje podstatně líp. Štafetky jsou stará škola, která má pořád co nabídnout
Tenhle
patří mezi zákusek rolované cukrářské řezy, jaké se dřív běžně objevovaly na svátečních stolech, často i o Vánocích. Základ tvoří bílkové těsto, většinou s ořechy, takže výsledek nepůsobí tak hutně jako některé máslové moučníky. Kombinace vlašských ořechů, kávy a čokolády je na štafetkách vlastně jednoduchá, ale velmi dobře poskládaná. Nic zbytečně nepřekřikuje zbytek. Recept na vynikající štafetky s kávovým krémem
Doba přípravy: přibližně 90 minut bez chlazení Doba pečení jednoho plátu: asi 7 minut Teplota trouby: 220 °C Počet porcí: zhruba 24 až 30 kusů Ingredience pro přípravu 3 pláty těsta: 12 bílků 280 g krupicového cukru 120 g hladké mouky 150 g mletých vlašských ořechů Kávová kaše do krému: 50 g másla 80 g hladké mouky 80 g moučkového cukru 250 ml silné černé kávy Dokončení krému: 150 g másla 50 g moučkového cukru Poleva: rozpuštěná čokoláda na namáčení konců Postup přípravy domácích štafetek s kávovým krémem
1. Začněte
kávovou kaší, protože musí opravdu dobře vychladnout. Do menšího kastrůlku dejte 50 g másla a nechte ho rozpustit. Přisypte 80 g hladké mouky, krátce promíchejte a zalijte 250 ml silné černé kávy. Přidejte 80 g moučkového cukru a za stálého míchání uvařte hustou hladkou kaši.
2. Hotovou
kávovou kaši přesuňte do misky, povrch lehce uhlaďte a nechte ji vychladnout. Pokud nespěcháte, zakryjte ji a uložte do chladu do druhého dne. Krém pak bude jistější a lépe se spojí. Zdroj: Anna Balážová, Kávovou kaši na krém je ideální uvařit den předem a nechat zchladit. Troubu nastavte na 220 °C
3. Nachystejte si tři archy pečicího papíru, případně pečte pláty postupně. Bílkové těsto nemá rádo čekání, takže je lepší mít plechy, papír i stěrku po ruce už předem.
4. Na těsto vyšlehejte
12 bílků do pevného sněhu. Potom do něj po částech zašlehávejte 280 g krupicového cukru, dokud nebude hmota pevná, hladká a lesklá.
5. Vedle v míse promíchejte
120 g hladké mouky a 150 g mletých vlašských ořechů. Suchou směs zapracujte do bílkového sněhu už jen stěrkou nebo vařečkou. Opatrně, aby těsto zbytečně nespadlo.
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6. Těsto rozdělte na
3 stejné části a každou rozetřete na pečicí papír do obdélníku. Plát má být spíš tenký, to ke štafetkám patří. Pokud zkoušíte jen jednu placku, držte se třetinového množství: 4 bílky, 100 g cukru, 40 g mouky a 50 g ořechů.
7. Každý plát pečte v rozpálené troubě asi
7 minut. Sledujte hlavně okraje. Mají jen lehce zrůžovět, ne ztmavnout. Přepečený plát se při stáčení snadno láme a pak už se to špatně zachraňuje.
8. Upečené pláty nechte jen krátce zchladnout a opatrně je stáhněte z papíru. Tady se vyplatí pomalejší ruka. Když se vám zdá plát křehký, položte ho na chvíli pod čistou utěrku, trochu zvláční.
Zdroj: Anna Balážová, Upečené pláty nechte chvíli zchladnout, než je opatrně stáhnete z papíru. Příprava krému
9. Na krém vyšlehejte
150 g másla s 50 g moučkového cukru do světlé pěny. Potom po lžících přidávejte vychladlou kávovou kaši a šlehejte, až vznikne hladký krém, který se dobře roztírá.
10. Každý plát potřete
kávovým krémem v rovnoměrné vrstvě. Srolujte ho pevně, ale bez zbytečné síly, do malé rolády. Hotové válečky uložte do chladu, aby ztuhly a daly se čistě krájet. Zdrioj: Anna Balážová, Místo malých roládek lze platy natřít na sebe jako řezy.
11. Vychlazené roládky nakrájejte ostrým nožem na stejně dlouhé
špalíčky, přibližně 5 až 6 cm. Konce namáčejte do rozpuštěné čokolády a pokládejte na pečicí papír, dokud poleva neztuhne. Zdroj: Anna Balážová, Poté je můžete nakrájet na malé obdélníčky.
12. Hotové
štafetky s kávovým krémem podávejte vychlazené, nejlépe ke kávě nebo po nedělním obědě. V lednici vydrží několik dní. U nás doma obvykle chutnají nejvíc druhý den, kdy pláty trochu povolí a krém se s nimi spojí. Zdroj: Anna Balážová, Polovinu hotových štafeta úhlopříčně namočte do čokoládové polevy. Tipy redakce a ještě pár věcí, které se hodí vědět Když je krém moc tuhý, nechte ho pár minut povolit při pokojové teplotě a potom ho znovu krátce prošlehejte. Na krájení vezměte opravdu ostrý nůž. Mezi jednotlivými řezy ho otřete, řezy pak vypadají čistěji. Čokoládu nerozehřívejte prudce. Lepší je vodní lázeň nebo krátké nahřívání po částech. Nejlepší bývají po odležení, kdy se ořechové pláty jemně propojí s kávovým krémem.
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Zdroj a foto: autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem Anna Balážová