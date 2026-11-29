Na střeše správní budovy přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně vzniká nová fotovoltaická elektrárna o výkonu 153 kWp. Celkem 345 solárních panelů doplní výrobu malé vodní elektrárny na odtoku z dolní nádrže. Oba obnovitelné zdroje budou společně pokrývat významnou část vlastní spotřeby energetického areálu.
Nová fotovoltaika doplní malou vodní elektrárnu umístěnou na odtoku z dolní nádrže. Oba zdroje teď budou společně zásobovat provoz Dlouhých strání čistou bezemisní elektřinou. Z velké části pokryjí takzvanou společnou vlastní spotřebu areálu, tedy spotřebu všech provozů s výjimkou hlavních technologických zařízení elektrárny.
„Fotovoltaická elektrárna doplní velmi efektivním způsobem výrobu malé vodní elektrárny. Oba zdroje se budou sezónně vhodně doplňovat. V obdobích, kdy se počítá s nejvyšší výrobou z fotovoltaiky, bývají naopak nižší průtoky na odtoku z dolní nádrže. Díky kombinaci obou zdrojů výrazně zvýšíme podíl vlastní výroby elektřiny určené pro provoz areálu Dlouhých strání a obnovitelné zdroje pokryjí významnou část společné vlastní spotřeby elektrárny,“ říká šéf Dlouhých strání Ludvík Štrobl.
Společná vlastní spotřeba přečerpávací elektrárny zahrnuje například provoz budov, osvětlení, vytápění, zabezpečovací systémy, řídicí technologie nebo další pomocná zařízení. Její okamžitá hodnota dosahuje přibližně 350 kW, což odpovídá výkonu, který se blíží součtu výkonu malé vodní elektrárny na odtoku z dolní nádrže a nové fotovoltaické elektrárny. Protože však tyto zdroje nedosahují svého maxima ve stejnou dobu, budou se v průběhu roku vzájemně doplňovat a zvyšovat energetickou soběstačnost areálu.
Fotovoltaickou elektrárnu buduje společnost MARTIA, česká technologická firma s více než třicetiletou tradicí v oblasti energetiky, elektrotechniky, řídicích systémů a obnovitelných zdrojů energie. Společnost, která je součástí Skupiny ČEZ, realizuje dílčí opravy i komplexní energetické projekty „na klíč“. Disponuje více než 500 odborníky a rozsáhlými zkušenostmi s projekty v energetice a průmyslu.
„Dlouhodobě považujeme Dlouhé stráně za mimořádně důležitou součást české energetické soustavy. Potvrzuje se, že pravidelná údržba a systematická modernizace má na výrobu elektrárny pozitivní vliv a že naše úsilí má smysl,“ říká ředitel Vodních elekráren ČEZ Róbert Heczko.
Nová střešní fotovoltaická elektrárna je dalším krokem v rozvoji obnovitelných zdrojů v areálu Dlouhých strání, který dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější energetická zařízení v České republice a zároveň vyhledávané turistické cíle. Fotovoltaická elektrárna je pokračováním pravidelných investic do modernizace Dlouhých strání. Ty v letech 2024–2025 přesáhly 800 milionů korun a pokračují i letos.
Vladislav Sobol