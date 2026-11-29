Když se doma začne mluvit o něčem ke kávě, ale na kynuté těsto už není čas ani nálada, vytahuju recept na tyhle tvarohové koláčky s rozinkami. Jsou měkké, vláčné a proti klasickým svátečním koláčům hotové podstatně dřív. Přitom díky tvarohové náplni, citronové kůře a máslové drobence nepůsobí jako rychlá náhražka, spíš jako poctivé domácí pečení ze staršího sešitu. U nás se pečou hlavně ve chvíli, kdy se ohlásí návštěva na poslední chvíli, případně když děti začnou nápadně kroužit kolem kuchyně a čekají, co z trouby vypadne.
Na těchto koláčcích mám ráda, že se
dají udělat různě, podle toho, kolik času zrovna je a co člověk čeká od těsta. Někdo má nekynuté těsto raději křehčí, jiný do něj přidává tvaroh rovnou. Já jsem si postupně poskládala domácí verzi z poměrů, které se u rychlých koláčků běžně používají. Zůstává ale ten klasický vzhled: důlek, tvaroh, pár rozinek a trochu navrch. drobenky
Můj malý trik: Rozinky dávám asi na deset minut do horké vody s kapkou rumu. Změknou, v troubě tolik netvrdnou ani se nepřipalují a v hotovém koláčku jsou příjemnější. Recept na tvarohové koláčky s rozinkami bez kynutí
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 15 až 18 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 18 až 22 koláčků Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na kynuté těsto 350 g hladké mouky 100 g másla 100 g moučkového cukru 1 ks vejce 120 ml vlažného mléka 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček prášku do pečiva 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry Z čeho vyrobíme tvarohovou náplň 250 g polotučného tvarohu 1 ks žloutku 1 lžíce rozpuštěného másla 2 až 3 lžíce moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 2 lžíce rozinek Na pomazání 40 g másla 1 lžíce rumu moučkový cukr na posypání Co na drobenku 60 g polohrubé mouky 40 g moučkového cukru 40 g studeného másla Postup přípravy nekynutých tvarohových koláčků s rozinkami
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, cukr, vanilkový cukr a prášek do pečiva. Přidejte na menší kousky nakrájené máslo, vejce, mléko a citronovou kůru. Vypracujte měkké těsto, které se nebude lepit na ruce.
2. Hotové
těsto nechte přibližně 10 minut stát. Úplně stačí na kuchyňské lince, přikryté utěrkou. Pak se s ním pracuje klidněji a při tvarování tolik nepraská.
3. Během odpočinku si připravte
náplň. V misce promíchejte tvaroh, žloutek, rozpuštěné máslo, moučkový cukr a vanilkový cukr. Nakonec přijdou okapané rozinky.
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4.
Polohrubou mouku, cukr a studené máslo promněte mezi prsty, až vzniknou drobné hrudky. Když ji na chvíli dáte do chladu, bude se pak lépe sypat.
5. Troubu nastavte na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Těsto rozválejte asi na 0,5 cm silný plát a vykrajujte kolečka o průměru zhruba 7 až 8 cm. Foto: Cooky.cz, Z těsta lze udělat i bochánky a ty vytlačit dnem skleničky na kolečka s důlkem.
6. Kolečka opatrně přeneste na plech. Uprostřed každého udělejte
důlek, třeba dnem malé skleničky nebo jen prsty. Okraje nechte trochu vyšší, aby náplň při pečení neměla kam utéct.
7. Doprostřed každého koláčku dejte lžičku
tvarohové náplně. Kdo má rád rozinky výraznější, může na povrch přidat ještě pár dalších rozinek.
8. Okraje koláčků lehce potřete
vejcem nebo trochou mléka. Pak je posypte připravenou drobenkou. Stačí okraje a kousek náplně, koláčky pak po upečení vypadají úhledněji. Foto: Cooky.cz, Koláčky naplňte tvarohovou náplní, ozdobte rozinkami a posypte drobenkou.
9. Pečte v předehřáté troubě zhruba
15 až 18 minut, až okraje začnou zlátnout. U některých rychlých koláčků se uvádí i kratší doba, kolem 12 až 15 minut. Hodně záleží na velikosti koláčků a také na konkrétní troubě.
10. Ještě horké koláčky potřete směsí z
rozpuštěného másla a rumu. Je to obyčejný starý trik, ale funguje: pečivo víc voní a povrch tak rychle neosychá.
11. Nechte koláčky chvíli vychladnout a před podáváním je zlehka poprašte
moučkovým cukrem. Nejlepší jsou v den pečení, to je jasné. V uzavřené dóze ale vydrží měkké i do druhého dne. Tvaroh a rozinky v českém pečení Pokud je náplň moc řídká, vmíchejte lžičku dětské krupičky nebo trochu vanilkového pudinkového prášku. Když se těsto lepí, nesypte do něj hned další hromadu mouky. Často stačí lehce pomoučit vál a nechat těsto ještě pár minut stát. U menších koláčků dávejte méně náplně. Jinak se při pečení rozjede do stran. Tady se opravdu vyplatí trochu ubrat. Tvaroh se v české kuchyni drží už dlouho a není divu. Patří do buchet, kynutých koláčů, závinů i rychlých moučníků bez velkého plánování. V malých koláčcích mu to ale podle mě sluší možná nejvíc. Náplni dá jemnost, lehce nakyslou chuť a ten známý dojem domácího pečení, který si člověk snadno spojí s poutí, posvícením nebo nedělním stolem u babičky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková