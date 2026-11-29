Dnes jsme si pro vás připravili kvíz inspirovaný legendárním soutěžním pořadem Kolotoč. Soutěžící hádali písmeno po písmenu české pranostiky, tak si to pojďte zkusit taky!
Pranostiky jsou mnohem starší než televize, rádio i noviny. Vznikaly v době, kdy se lidé na počasí a přírodu museli dívat opravdu zblízka. Na poli, v lese, u dobytka, cestou mezi stavením a pastvinou. Hospodář neměl aplikaci v telefonu ani večerní předpověď, a tak sledoval, kdy pučí stromy, jak se chovají zvířata, odkud fouká vítr nebo jaké je nebe před setměním. Z takových postřehů se časem stala krátká pravidla, obvykle dobře zapamatovatelná. Znalost pranostik si můžete ověřit v našem kvízu na In-Lifestyle.
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Nešlo přitom jen o odhad počasí na další den. Pranostiky provázely celý zemědělský rok: setí, žně, mrazy, dlouhé deště i chvíle, kdy bylo lepší počkat a do práce se nehrnout. Předávaly se ústně, doma, mezi sousedy, při práci. Každý kraj měl svoje obraty a svoje jistoty. Na Moravě se říkalo trochu jinak než v Čechách, horské vesnice si držely jiné zkušenosti než nížiny u řek. Některé věty se rozšířily skoro po celé zemi, jiné zůstaly jen místní a postupně se z paměti vytratily.
Pro televizní Kolotoč se hodily skoro ideálně. Byly krátké, měly rytmus a člověk měl často pocit, že je přece musí znát. Jenže jakmile se taková věta objevila na soutěžní tabuli jako řada mezer a několika písmen, jistota byla pryč. Soutěžící se občas zasekli i u rčení, které možná slýchali už doma od prarodičů. Z gauče to samozřejmě vypadalo jednodušeji. Kdo někdy u televize napovídal nahlas, ten ví.
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Kolotoč a jeho místo v české televizní historii
Česká podoba známého formátu Wheel of Fortune se na obrazovce TV Nova poprvé objevila 29. dubna 1996. Vysílala se do září 2002, tedy přibližně šest let. Pro spoustu diváků to byl pořad, u kterého se večer prostě zůstávalo v obýváku. Někdo luštil, někdo jen glosoval tipy soutěžících a někdo čekal, jestli padne bankrot. Pranostiky a pořekadla se objevovaly poměrně často; písmena se pod nimi odkrývala postupně a napětí se dalo natahovat překvapivě dlouho.
Nejpevněji Kolotoč mnoha lidem zůstal spojený s Pavlem Poulíčkem. Jeho hlas patřil k tehdejší večerní Nově podobně jako znělka, zvuk kola nebo známé hlášky ze studia. Bankrot, jackpot, finálové kolo s malým kolotočem – drobnosti, které se po letech vybaví možná rychleji než přesné datum vysílání. Bylo to pořád podobné, a přesto se na to lidé dívali znovu.
Připravili jsme pro vás krátký kvíz. Zkuste si vzpomenout, jak přesně zněly pranostiky, které by se do Kolotoče bez potíží vešly. Doma u obrazovky to působí snadně, jenže stačí pár chybějících písmen a paměť začne trochu zlobit. Tak si to zkuste.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČSFD.cz, Pranostika.cz, České zvyky
Tento příspěvek Kvíz o českých pranostikách podle pořadu Kolotoč: Zodpovědět 10 otázek bez chyby nebude snadné byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.