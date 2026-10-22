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Sucho zasáhlo rybníkáře z Pardubicka, tržby klesnou o pětinu

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Letošní sucho tvrdě dopadlo na rybníkáře z Pardubicka. Rybniční hospodářství Adolfa Vondrky z Lázní Bohdaneč očekává pokles tržeb přibližně o pětinu oproti loňskému roku,…
NPR_Bohdanečský_rybník_(06)

NPR_Bohdanečský_rybník_(06)

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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