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Korčův návrat do čela města stvrdily podpisy. Frýdek-Místek povede koalice bez ANO

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Zástupci hnutí Naše Město F-M a koalice Společně pro Frýdek-Místek podepsali dnes dopoledne koaliční smlouvu. Příští čtyři roky tak bude primátorem Frýdku-Místku opět Petr Korč, který byl v minulém týdnu také zvolen senátorem. Programové prohlášení chce nová koalice připravit do konce roku.
Korčův návrat do čela města stvrdily podpisy. Frýdek-Místek povede koalice bez ANO

Korčův návrat do čela města stvrdily podpisy. Frýdek-Místek povede koalice bez ANO

Zdroj: Statutární město Frýdek-Místek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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