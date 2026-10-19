Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Voda pro krajinu, hasiče i fotbalisty. V Tiché dokončili nádrž za 5,8 milionu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obec Tichá na Novojičínsku dokončila vodní nádrž Polachy poblíž fotbalového hřiště. Nová přehrada na přítoku Tichávky má zadržovat vodu v krajině, chránit okolí před povodněmi a sloužit také místním hasičům nebo k zavlažování hřiště.
Voda pro krajinu, hasiče i fotbalisty. V Tiché dokončili nádrž za 5,8 milionu

Voda pro krajinu, hasiče i fotbalisty. V Tiché dokončili nádrž za 5,8 milionu

Zdroj: Moravskoslezský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:13

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Tragický víkend na Opavsku. Při dopravních nehodách zemřeli tři lidé
Tragický víkend na Opavsku. Při dopravních nehodách zemřeli tři lidé
Vítkovice stáhly v Plzni dvougólové manko. O prohře pak rozhodly nájezdy
Vítkovice stáhly v Plzni dvougólové manko. O prohře pak rozhodly nájezdy

Hokejisté Plzně zvítězili ve 12. kole extraligy nad Vítkovicemi 6:5 po samostatných nájezdech a uspěli...

Třinec porazil Spartu 2:1. Rozhodl navrátilec Hudáček
Třinec porazil Spartu 2:1. Rozhodl navrátilec Hudáček

Hokejisté Třince vyhráli v 12. kole extraligy na ledě Sparty 2:1. Oceláři si připsali jedenáctou výhru v...

Baník Spartu potrápil, na výhru ale nedosáhl. V Ostravě gól nepadl
Baník Spartu potrápil, na výhru ale nedosáhl. V Ostravě gól nepadl

Fotbalisté ostravského Baníku čekají na výhru v nejvyšší české lize už šest kol v řadě. Paradoxně po třech...

Slavný rodák z Ostravy Hugo Vavrečka ve městě nemá ani ulici. Nebylo tomu tak vždy
Slavný rodák z Ostravy Hugo Vavrečka ve městě nemá ani ulici. Nebylo tomu tak vždy

S výročím 90. narození Václava Havla se připomínaly i stopy, které zanechal v moravskoslezské metropoli....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.