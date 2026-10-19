Voda pro krajinu, hasiče i fotbalisty. V Tiché dokončili nádrž za 5,8 milionu

Voda pro krajinu, hasiče i fotbalisty. V Tiché dokončili nádrž za 5,8 milionuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Voda pro krajinu, hasiče i fotbalisty. V Tiché dokončili nádrž za 5,8 milionuZdroj: Moravskoslezský kraj
Článek byl publikován 19.10.2026 09:13
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