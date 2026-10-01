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Kdo má v koupelně rybenky, nepotřebuje chemii ani pasti z obchodu. Překrojený brambor se škrobem je přiláká za jedinou noc

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Rybenka domácí patří k nejrozšířenějším synantropním hmyzím obyvatelům českých koupelen. Laboratorní studie z roku 2014 prokázala, že tento drobný stříbřitý tvor při všech testovaných teplotách upřednostňoval sacharidy před ostatními živinami.
Kdo má v koupelně rybenky, nepotřebuje chemii ani pasti z obchodu. Překrojený brambor se škrobem je přiláká za jedinou noc

Kdo má v koupelně rybenky, nepotřebuje chemii ani pasti z obchodu. Překrojený brambor se škrobem je přiláká za jedinou noc

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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