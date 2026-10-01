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Pracující důchodci dělají chybu a každý měsíc mohou platit vyšší odvody. Sleva se totiž sama nespustí

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Lidé, kteří pobírají starobní důchod a zároveň dál pracují, mohou při splnění podmínek využívat slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 procenta z vyměřovacího základu. U zaměstnanců jde zpravidla o hrubou mzdu. Výhoda se však nezačne uplatňovat automaticky. Důchodce musí zaměstnavateli doložit, že na ni má nárok.
Pracující důchodce mu musí svůj nárok prokázat. Udělat to může rozhodnutím o přiznání starobního důchodu společně s čestným prohlášením, že má nárok na jeho výplatu v plné výši.

Pracující důchodce mu musí svůj nárok prokázat. Udělat to může rozhodnutím o přiznání starobního důchodu společně s čestným prohlášením, že má nárok na jeho výplatu v plné výši.

Zdroj: depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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