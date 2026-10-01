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Výjezdové centrum v Turnově pro hasiče, záchranáře a policisty už slouží

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Dennívýzva
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V Turnově na Vesecku zahájilo dnes plný ostrý provoz nové Integrované výjezdové centrum za 265 milionů korun. Pod jednou střechou jsou tam poprvé společně hasiči, záchranáři i dopravní policisté. Moderní zázemí a přímý výjezd na hlavní silnici jim výrazně zkrátí dojezdové časy k zásahům.
Výjezdové centrum v Turnově pro hasiče, záchranáře a policisty už slouží

Výjezdové centrum v Turnově pro hasiče, záchranáře a policisty už slouží

Zdroj: Liberecký kraj
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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