Výjezdové centrum v Turnově pro hasiče, záchranáře a policisty už slouží

Od slavnostního otevření 3. září stihly jednotlivé složky vybavit budovy nábytkem, potřebnou technikou a připravit je ke službě. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje začala v nových prostorech sloužit již v polovině měsíce září a nyní se přidali i hasiči a policisté. Areál nabízí garáže pro zásahová vozidla, pracovní a odpočinkové prostory i zázemí pro výcvik. Přímý výjezd na silnici I/10 usnadňuje bezpečné a rychlé zapojení do provozu. Výstavba vyšla na necelých 265 milionů korun, z nichž 100 milionů poskytlo Ministerstvo vnitra a zbývající náklady uhradil Liberecký kraj.
Nová etapa pro turnovské profesionální hasiče
Pro turnovské profesionální hasiče znamená 1. říjen 2026 začátek nové etapy. Ranním předáním směny se jejich služba přesunula z centra města do nové stanice v areálu Integrovaného výjezdového centra Turnov, odkud nově vyrážejí k požárům, dopravním nehodám, technickým zásahům i dalším mimořádným událostem. Nové zázemí jim nabízí lepší podmínky pro každodenní službu, přípravu techniky, výcvik i odpočinek mezi jednotlivými výjezdy.
Hasičská stanice je zařazena do kategorie P2 a zajišťuje nepřetržitě výjezd jednoho organizovaného výjezdu a speciální techniky. Na jedné směně zde slouží nejméně šest hasičů, kteří musí být připraveni během dvou minut vyrazit k zásahu.
V loňském roce zasahovali turnovští profesionální hasiči u více než pěti stovek mimořádných událostí. Nejčastěji šlo o technické zásahy, k požárům vyjeli celkem 66krát a k dopravním nehodám ve 109 případech. Na stanici je dislokováno také speciální kynologické vozidlo a hasiči mají k dispozici mimo jiné terénní šestikolku, která se uplatní především při zásazích v obtížně přístupném terénu. Nová stanice tak není jen změnou adresy, ale především modernějším zázemím pro službu, kterou turnovští hasiči zajišťují každý den.
Nové zázemí zkrátí policistům dojezd k zásahům
Policisté Oddělení silničního dohledu Turnov stejně tak, jako hasiči a zdravotníci, uvítali možnost využívat nové moderní prostory nově zprovozněného integrovaného výjezdového centra. Toto oddělní vzniklo dne 1. ledna 2021. Důvodem jeho zřízení byla strategická poloha Turnova u páteřních komunikací D10, I/35 a I/10, potřeba zkrátit dojezdové časy policejních hlídek na tyto komunikace a absence dálničního oddělení v Libereckém kraji, s jehož zřízením se ani do budoucna nepočítá. Dojezdové časy hlídek nejbližšího středočeského dálničního oddělení Brodce do tohoto teritoria jsou vzhledem k velké vzdálenosti příliš dlouhé. OSD II proto částečně plní také úkoly dálničního oddělení. Od 1. října 2026 začali policisté vykonávat služby a vyjíždět k případům již z nově vybudovaného centra, tím se samozřejmě zkrátily dojezdové časy zejména k případům na páteřních komunikacích.
Nová základna také pro záchranáře
Turnovské posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) každý rok vyjíždějí na pomoc zhruba 6 tisícům pacientů, především s interním onemocněním či úrazem. Ze základny vyjíždějí za pacienty 24 hodin denně tři posádky, dvě ve složení záchranář a řidič, jedna posádka je lékařská. Nová základna má prostory pro parkování výjezdových i záložních sanit, k nimž je v případě výjezdu přístup ze zázemí pro posádky vnitřkem, tedy suchou nohou.
„Nové důstojné prostory pro svou práci si turnovští opravdu zasloužili. Nároky na provoz zdravotnické záchranné služby se postupně mění a nová základna jim zcela odpovídá,“ uvedl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. V nové budově je nejen moderní a vysokým nárokům odpovídající zázemí pro záchranáře, ale také garáže pro zásahová a záložní vozidla, oddělené prostory pro jejich mytí a dekontaminaci i prostory pro skladování zdravotnických plynů. „Důležité je pro nás také to, že budova umožňuje přizpůsobit provoz mimořádným situacím, v případě potřeby zde mohou být dva zcela oddělené a na sobě nezávislé provozy,“ dodal Kramář.