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Válka ve Vietnamu bez příkras a hrdinství. Ve čtvrtek ve 23:00 nasadí Nova Cinema špičkové oscarové drama.

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V roce 1986 vstoupil do kin syrový snímek, který navždy přepsal pravidla válečného žánru. Diváci v kinech tehdy zapomínali dýchat nad příběhem, který neukazoval hrdiny, ale čisté lidské zoufalství uprostřed zeleného pekla. Co se stane, když největším nepřítelem není protivník v džungli, ale vlastní morální rozklad?
Válka ve Vietnamu bez příkras a hrdinství. Ve čtvrtek ve 23:00 nasadí Nova Cinema špičkové oscarové drama.

Válka ve Vietnamu bez příkras a hrdinství. Ve čtvrtek ve 23:00 nasadí Nova Cinema špičkové oscarové drama.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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