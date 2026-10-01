Válka ve Vietnamu bez příkras a hrdinství. Ve čtvrtek ve 23:00 nasadí Nova Cinema špičkové oscarové drama.

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Ve čtvrtek večer, když už vás pracovní týden vyčerpal a hledáte něco, co vás opravdu pohltí, máme pro vás tip na film, který vás nenechá odlepit oči od obrazovky. Válečné drama s rozpočtem pouhých 6 milionů dolarů, které vydělalo přes 138 milionů a získalo 4 Oscary. Snímek, který neukazuje hrdiny, ale lidi na pokraji zhroucení. Kde největší bitva neprobíhá proti nepříteli, ale uvnitř vlastní duše.
Vstupujete dobrovolně do nejtemnějšího kouta světa s naivními ideály o službě vlasti. Místo hrdinství vás však čeká jen všudypřítomná paranoia, nesnesitelné vlhko a vyčerpání, které láme i ty nejsilnější charaktery. Tento legendární snímek se nezaměřuje na velkolepé vojenské strategie. Sestupuje přímo do bláta a krve, na samotnou úroveň řadového pěšáka.
Když džungle rozdělí jednotku na dva nepřátelské tábory
Příběh sleduje mladého vojáka, který se ocitá uprostřed jednotky rozpolcené v tichém, ale o to krutějším boji o samotnou lidskou duši. Na jedné straně stojí chladný, jizvami poznamenaný pragmatismus. Na straně druhé křehké zbytky lidskosti a soucitu. V tomto vnitřním pekle musí mladík čelit zásadní otázce: dokáže z této džungle odejít s čistým svědomím, nebo v ní navždy zanechá svou vlastní lidskost?
Tímto přelomovým dílem je kultovní válečné drama Četa (v originále Platoon) režiséra Olivera Stonea, kterému v době natáčení bylo 39 let. Hlavní roli naivního rekruta Chrise Taylora ztvárnil tehdy teprve dvacetiletý Charlie Sheen. Právě tento film se stal jeho životní rolí, kterou již nikdy nepřekonal.
Proti sobě jako dva protichůdné póly lidské morálky stanuli dva seržanti: brutální Barnes v podání šestatřicetiletého Toma Berengera a lidský Elias, kterého si zahrál třicetiletý Willem Dafoe. Ve vedlejší roli vojína Lernera se objevil také tehdy dvaadvacetiletý Johnny Depp.
Spánková deprivace a sekundy od smrti
Režisér Oliver Stone vyžadoval od všech zúčastněných absolutní autenticitu. Aby herci na plátně nepředstírali vyčerpání, museli před začátkem natáčení podstoupit drsný dvoutýdenní vojenský výcvik přímo ve filipínské džungli pod vedením veterána Dalea Dyea. Spali pod širým nebem, kopali zákopy, jedli vojenské příděly a čelili záměrné spánkové deprivaci. Na place tak byli skutečně na pokraji svých fyzických i psychických sil.
Během natáčení na Filipínách, které trvalo celkem 54 dní od února do dubna 1986, šlo hercům doslova o život. Při natáčení scény v otevřeném vrtulníku došlo k děsivému incidentu. Stroj se prudce naklonil a mladý Charlie Sheen téměř vypadl ven do volného prostoru. Život mu zachránil pohotový kolega Keith David, který ho v poslední vteřině zachytil a vtáhl zpět na palubu.
Geniální obsazení proti typovému zařazení
Geniálním tahem režiséra bylo obsazení hlavních rolí proti tehdejšímu typovému zařazení herců. Tom Berenger, do té doby známý výhradně jako představitel kladných hrdinů, ztvárnil bezcitného Barnese. Naopak Willem Dafoe, tehdy obsazovaný téměř výhradně do rolí padouchů, vtiskl tvář soucitnému Eliasovi. Oba za své strhující výkony získali nominaci na Oscara.
S postavou seržanta Eliase se pojí i dvě slavné zajímavosti. Během natáčení se Willem Dafoe napil vody z řeky, ve které o kus dál proti proudu hnilo mrtvé prase, a na 24 hodin vážně onemocněl. Internetem se sice šíří mýtus, že tehdy dostal malárii, ve skutečnosti však šlo o běžnou bakteriální infekci z kontaminované vody.
Ikonická póza jeho postavy s rukama vztyčenýma k nebi z filmového plakátu pak nebyla náhodnou improvizací, ale byla přímo inspirována skutečnou válečnou fotografií Arta Greenspona z dubna 1968.
6 milionů dolarů, které vydělaly astronomické částky
Produkční náklady filmu v roce 1986 činily extrémně skromných 6 milionů USD, což v tehdejším kurzu odpovídalo přibližně 140 milionům Kč. V přepočtu na hodnotu amerického dolaru v roce 2026 po započtení kumulované inflace by tento rozpočet odpovídal zhruba 17,2 milionu USD. Snímek přitom jen v kinech v USA a Kanadě vydělal přes 138,5 milionu USD, což v dnešních cenách představuje astronomických cca 398 milionů USD.
Tento poměr řadí film mezi komerčně nejúspěšnější nezávislé projekty všech dob. Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Četa je rozhodně nejrealističtější válečné drama. Neuvěřitelné válečné peklo ve vietnamské džungli jako by přesahovalo z obrazovky až do vašeho obýváku. Divák sám má chvílemi dojem, že se plíží potmě džunglí a netuší, odkud padne výstřel.“
Zdroj: youtube.com
Filmoví kritici dodnes potvrzují výjimečnost tohoto díla. Legendární kritik Roger Ebert ve své dobové recenzi poznamenal, že slavný François Truffaut kdysi tvrdil, že nelze natočit skutečně protiválečný film, protože boj na plátně vždy sklouzne k zábavě. Ebert však dodal, že kdyby se Truffaut dožil tohoto snímku, nejlepšího filmu roku 1986, možná by svůj názor změnil, protože toto dílo nahlíží na boj z pohledu pěšáka a z války zábavu rozhodně nedělá.
Tento mimořádný úspěch u diváků i kritiky potvrdila i Akademie, která filmu udělila celkem 4 Oscary – za Nejlepší film, Nejlepší režii, Nejlepší střih a Nejlepší zvuk – a k tomu přidal další 4 nominace.
Pokud si chcete tento nezapomenutelný filmový zážitek připomenout nebo ho objevit poprvé, nenechte si ujít jeho televizní vysílání. Snímek můžete sledovat na stanici Nova Cinema ve čtvrtek 1. října 2026 od 23:00 do 01:25. Dokázali byste vy sami projít touto zkouškou morálky?
Zdroje článku: Wikipedie, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská