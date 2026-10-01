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Dům u české silnice pokrývají stovky panenek na provazech. Majitel vysvětluje psychologický mechanismus, který za výzdobou stojí

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Na kraji Rváčova u Hlinska visí na jediném obývaném domě stovky až tisíce panenek, a jejich počet stále roste.
Dům u české silnice pokrývají stovky panenek na provazech. Majitel vysvětluje psychologický mechanismus, který za výzdobou stojí

Dům u české silnice pokrývají stovky panenek na provazech. Majitel vysvětluje psychologický mechanismus, který za výzdobou stojí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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