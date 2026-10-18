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Tygři mají bod. V Brně prohráli gólem v prodloužení

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Liberečtí hokejisté po postupu v Lize mistrů opět naskočili do domácí soutěže. A na ledě brněnské Komety prohráli v prodloužení 2:3. V závěru základní hrací doby vyrovnával Lenc, domácí ale v nastavení rychle rozhodli o bonusovém bodu.
Tygři mají bod. V Brně prohráli gólem v prodloužení

Tygři mají bod. V Brně prohráli gólem v prodloužení

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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