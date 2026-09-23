Tuhle věc z devadesátek už všichni odepsali. Teď se vrací ve velkém stylu a sběratelé nabízejí desetitisíce

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Stříbrná kolečka s duhovým odleskem kdysi symbolizovala budoucnost domácího poslechu. Pak přišla éra digitálních platforem a zdálo se, že kompaktní disky definitivně odešly do historie. Masivní CD přehrávače mizely z obýváků, discmany končily v krabicích na půdách a celá generace audiofilní techniky putovala do sběrných dvorů.
Jenže dnes se děje něco nečekaného. Podobně jako vinylové desky zažily před lety comeback, nyní se pozornost sběratelů a milovníků kvalitního zvuku obrací k CD mechanikám z devadesátých let. A nejde jen o nostalgii – jde o technologii, kterou moderní levná elektronika nedokáže nahradit.
Proč právě devadesátky znamenaly vrchol
Tehdejší výrobci jako Sony, Philips, Marantz, Technics, Denon nebo Pioneer se předháněli v tom, kdo vytvoří dokonalejší stroj. Výsledkem byla éra, kdy se na materiálech ještě nešetřilo a inženýři měli prostor dotáhnout konstrukci k absolutní preciznosti.
Masivní kovové skříně, poctivá lineární napájení a tichá mechanika – to vše dnes u běžné spotřební elektroniky nenajdete. Zatímco současné přístroje spoléhají na plastové šasi a levné komponenty, devadesátková generace stavěla na robustnosti a dlouhé životnosti. Právě proto mnohé stroje fungují bez problémů dodnes.
Klíčovou roli hrají legendární D/A převodníky. Obvody jako Philips TDA1541, Burr-Brown PCM63 nebo jednobitové čipy od Sony dodávaly zvuku specifický muzikální charakter. Mnoho posluchačů tvrdí, že moderní převodníky sice vykazují skvělé laboratorní parametry, ale postrádají přirozenost a prostorové podání, kterým se pyšnily právě vlajkové lodě té doby.
Zajímavostí je také technologie MASH (Multi-Stage Noise Shaping) od Technics, která v devadesátých letech představovala revoluci v jednobitových převodnících a stala se symbolem tehdejšího technického pokroku.
Co dnes stojí desetitisíce
Cenový boom se týká především dvou kategorií. Vysoké modely stacionárních přehrávačů z referenčních řad – například Sony ES, Pioneer Reference se systémem Stable Platter nebo dělené sestavy mechaniky a převodníku – dnes běžně dosahují částek přesahujících dvacet i padesát tisíc korun.
Pokud je přístroj v bezvadném stavu, má původní dálkové ovládání a servisně ošetřenou mechaniku, jeho hodnota na aukčních portálech roste měsíc od měsíce. U high-end modelů se dokonce používaly těžké kovové přítlačné puky, které se pokládaly přímo na disk – rituál připomínající gramofony.
Druhou vyhledávanou skupinou jsou přenosné discmany. Zatímco plastové no-name kusy zůstávají bezcenné, první celokovové řady od Sony – legendární D-E900, D-777 nebo rané modely ze série Discman – představují sběratelský poklad.
Tyto kapesní technické klenoty se vyznačovaly neuvěřitelnou miniaturizací a precizním zpracováním. Tehdejší revoluce přišla s funkcí Anti-Shock (u Sony známou jako ESP – Electronic Shock Protection), která ukládala zvuk do vyrovnávací paměti, aby disk při chůzi či běhu nepřeskakoval. Zachovalý kus v původní krabici a s funkčním akumulátorem dnes klidně dosáhne cenovky v řádu desítek tisíc korun.
Rituál, který streamování nikdy nenabídne
Pro mladou generaci Z představuje fyzický nosič zcela nový zážitek. Nekonečné rolování v aplikacích a přeskakování skladeb po deseti sekundách vede k přesycení. Vložení disku do mechaniky, otevření plastové krabičky, listování bookletem a poslech celého alba od začátku do konce – to je rituál, který digitální svět nedokáže zprostředkovat.
Navíc standardní audio CD nabízí nekomprimovaný šestnáctibitový záznam se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz. Zatímco běžné streamování pracuje s kompresí a dynamika skladeb bývá upravována, kompaktní disk poskytuje čistý, plný a dynamický zvuk bez nutnosti spoléhat na stabilitu internetového připojení.
CD zůstává také cenově dostupnějším nosičem než vinyl, jehož výroba je nákladná a desky často stojí násobky toho, co lze zaplatit za bazarový disk.
Servis jako zlatý důl
Spolu s poptávkou po starších strojích vzniká specifický servisní trh. Největší slabinou CD přehrávačů jsou laserové optiky a pryžové komponenty. Lasery časem stárnou, ztrácejí emisi a vyžadují výměnu.
Sehnat dnes originální náhradní laserové hlavy – například Sony KSS-151A nebo magnetické mechanismy CDM od Philipsu – je extrémně náročné. Samotné tyto součástky se prodávají za tisíce korun. Schopnost starý stroj odborně seřídit, vyčistit a vyměnit vyschlé elektrolytické kondenzátory je dnes velmi ceněná dovednost.
Relikt minulosti, nebo cenný poklad?
Návrat CD přehrávačů není jen krátkodobým výstřelkem. Je to logické vyústění únavy z nehmotného digitálního světa. Lidé chtějí věci, které mohou vzít do ruky, které mají trvalou hodnotu a které vznikly v době, kdy se na materiálech ještě nešetřilo.
Pokud máte na půdě, ve sklepě nebo ve staré obývací stěně zaprášený černý či stříbrný přístroj se šuplíkem na disky, možná je nejvyšší čas ho opatrně vyndat a zapnout. Dost možná totiž nevlastníte zbytečný kus elektroniky, ale cenný fragment zvukové historie – a možná i investici, která vám časem vydělá víc, než jste čekali.
Zdroje článku: vecernji.ba, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková