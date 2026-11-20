Říjnová násilná smrt třicetiletého muže a listopadové napadení seniorky, která později zemřela v nemocnici, přiměly vedení Dvora Králové nad Labem k jednání o bezpečnostní situaci. Tu řešila tento týden i Rada města. Následovat má schůzka se státními policisty, městskou policií a dalšími dotčenými institucemi.
„Uvědomujeme si, že podobné události mohou mezi obyvateli města vyvolávat nejistotu a obavy o bezpečnost. Jako vedení města nebereme tuto situaci s trestnou činností na lehkou váhu,“ uvedl starosta Vít Zlámal.
Zároveň vyjádřil soustrast rodinám a blízkým obou obětí.
Po napadení zemřela třiasedmdesátiletá žena
Poslední případ se odehrál v pátek 13. listopadu odpoledne v jednom z domů ve městě. Třiasedmdesátiletá žena utrpěla při napadení zranění, se kterými ji převezli do nemocnice. Tam později zemřela.
Nemocnice o úmrtí informovala policii kvůli podezření, že na něm mohla mít podíl další osoba. Případu se ujali krajští kriminalisté společně s trutnovskými kolegy. Ještě v podvečer zadrželi mladistvého.
„Díky spolupráci se strážníky Městské policie Dvůr Králové nad Labem a dobré místní znalosti našich policistů jsme na základě pouhých několika málo indicií a poznatků, které měli kriminalisté k dispozici, zadrželi v podvečer mladistvou osobu,“ uvedla policie.
Kriminalisté následně mladistvého obvinili z vraždy. Podle policie se přiznal a motivem byl majetkový prospěch. Soud ho poslal do vazby.
Právě spolupráci při zadržení ocenil také starosta. „Poděkování patří také našim městským strážníkům, jejichž spolupráce se státními policisty přispěla k rychlému zadržení podezřelého v posledním případě,“ uvedl Zlámal.
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V říjnovém případu se podle policie přiznalo dítě
První z obou tragédií se stala v noci z 6. na 7. října, kdy ve Dvoře Králové násilně zemřel třicetiletý muž. Policie později oznámila, že se k činu přiznalo dítě mladší 15 let, které vzhledem ke svému věku není trestně odpovědné.
Na základě předběžného opatření soudu bylo umístěno do výchovného zařízení. O případném uložení ochranné výchovy má rozhodnout soud. Další podrobnosti policie s ohledem na věk dítěte nezveřejnila.
Vedení města chce nyní oba případy projednat s bezpečnostními složkami. „V nejbližších dnech chceme o bezpečnostní situaci v našem městě jednat s Policií ČR, městskou policií i dalšími dotčenými institucemi,“ oznámil starosta.
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