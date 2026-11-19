Dva opilí cyklisté během jedné noci havarovali. Jeden se těžce zranil
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Dva opilí cyklisté během jedné noci havarovali. Jeden se těžce zranilZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 19.11.2026 05:10
Chcete během jediného dne procestovat čtyři kontinenty, ochutnat exotické dobroty a poznat tradice...
Místo, kde člověk desítky let žil bez obav, se může s přibývajícím věkem proměnit v nečekanou překážkovou...
Podchod na třídě Karla IV. v Hradci Králové je po osmi měsících oprav celý otevřený. Vedle nových rozvodů a...
Hradec Králové se znovu chystá na pořádnou tenisovou jízdu. Sportpark HIT bude osm dní hostit mezinárodní...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →