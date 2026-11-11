Útočník Kabongo zhodnotil nového kouče nároďáku Deniu: Je takový hodně emotivní

Na jaře mu místo na mistrovství světa uteklo o tři jména, letos v listopadu nominaci čekal. „Mám dobré období,“ vysvětlil Kabongo pro
iSport. Pak přidal hodnocení, které se o Deniovi zatím v kabině nároďáku tolik neslyšelo. Trenérův styl mu podle něj sedí, kouč „chce hrát fotbal“ a „je také hodně emotivní, to mám rád“. Konkrétní scény z lavičky ani z kabiny Kabongo nepopsal. Jde o celkový dojem z trenéra a z toho, jak s hráči mluví. Od třiadvacetiletého útočníka to ale zní jako jasný signál: Deniova energie ho nesvazuje, spíš mu dodává chuť. „Chce hrát fotbal.“ Co Kabongo na Deniovi oceňuje
Santi Denia převzal národní tým 31. července 2026 jako vůbec první cizinec v historii české reprezentace. Dvaapadesátiletý Španěl, bývalý stoper Atlética Madrid, podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Za sebou má zlato z olympijských her 2024 a tituly mistra Evropy s výběry do 17 a do 19 let. Přichází ze školy, která staví na držení míče a tvorbě hry.
Kabongova slova do tohoto obrazu zapadají. S trenérem si už podle svých slov něco „naťukli“ a zhruba ví, co se po něm bude chtít. Detaily si nechal pro sebe. Podstatnější je, že po letech, kdy se o českém nároďáku mluvilo hlavně jako o týmu bránícím a čekajícím na šanci, ofenzivní hráč nahlas říká, že kouč chce mít míč.
Emotivnost tak v jeho podání nepůsobí jako riziko. Podle nás jde o přesně ten typ vedení, který hráči s chutí do kombinací a náběhů může sednout nejvíc.
Jarní škrt jako motor
Vraťme se do konce května. Tehdejší kouč Miroslav Koubek po přípravě s Kosovem zúžil kádr z 29 na 26 jmen a škrtl Kabonga, Pavla Buchu a Tomáše Ladru. Konkrétní důvody nerozebíral. Mluvil o sportovních věcech, použitelnosti do herních schémat a očekávaném průběhu zápasů. A dodal, že „nominace není nafukovací“.
Mistrovství světa pak Česku nevyšlo, tým nevyhrál ani jeden zápas a Koubek skončil. Kabongo přiznává, že vyřazení bylo těžké. Vzal ho ale jako motivaci do tréninků i zápasů a pomohlo mu, že první kontakt s áčkem už měl za sebou a kluky zná.
Do Deniovy první, zářijové nominace se nedostal. Španěl tehdy oproti mistrovství světa udělal deset změn a z klasických útočníků vzal jen Hložka a Chorého. Sejka, Vašulína a Šuberta doplnil až kvůli zraněním. Kabongo mezitím odpovídal tam, kde to šlo, tedy na hřišti v Plzni.
Čísla, která mluví za něj
Sebejistota z rozhovoru má oporu v datech. Podle oficiálních statistik
Chance Ligy odehrál Kabongo v sezoně 2026/27 jedenáct ligových zápasů, nasbíral 643 minut a dal pět gólů. Se všemi soutěžemi má podle iSportu na kontě sedm branek a je nejlepším střelcem Viktorie.
Srovnání s Princem Aduem, jeho přímým soupeřem o plzeňský hrot, vypadá takto:
Chance Liga 2026/27 Kabongo Adu Zápasy 11 8 Minuty 643 412 Góly 5 1 Minut na gól cca 129 412
Kabongo tedy skóruje zhruba třikrát častěji. Konkurence ale nespí. Adu dal 8. listopadu gól Spartě v nastavení první půle a zařídil Plzni remízu 1:1. Souboj o místo v sestavě zůstává otevřený. Data přesto ukazují, že Kabongo není okrajový hráč, spíš kandidát na útočníka číslo jedna.
Hrot, nebo křídlo? Test Deniovy pružnosti
Rodák z Prahy, syn konžského otce a české matky, prošel mládeží Sparty a v létě 2024 přestoupil do Plzně. V reprezentaci má zatím jediný start. Jeho největším argumentem je univerzálnost. Sám říká, že zvládne obě křídla i hrot.
V listopadové nominaci stojí mezi čtyřmi útočníky vedle Adama Hložka, Naderiho a nováčka Hopiho. Denia na tiskové konferenci přiznal, že se mu líbí i Václav Sejk a do systému zapadá. Vybral ale tuhle čtveřici.
Pro nás je Kabongova pozvánka testem celé Deniovy filozofie. Pokud Španěl myslí vážně ofenzivnější a pružnější fotbal, potřebuje hráče, kteří nejsou přikovaní k jednomu postu. Kabongo je přesně takový typ. To, jestli dostane šanci, ukáže, nakolik nový kouč svou představu opravdu promítá do sestavy.
Španělsko, Chorvatsko a pár minut navíc
Program je náročný. Česko ve čtvrtek 12. listopadu od 20:45 hostí na Letné Španělsko, v neděli 15. listopadu od 20:45 hraje v Osijeku s Chorvatskem. Oba zápasy vysílá
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Situace v Lize národů je vážná. Po čtyřech zápasech nemá Česko ani bod a má skóre 2:10, o baráž o udržení v elitní divizi ale ještě může hrát. Každá minuta tak má váhu.
Kabongo očekávání sám tlumí. Základní sestavu nečeká a bude vděčný, když vůbec nastoupí. Proti Španělsku ale podle něj „není nic nereálné“. Vidí prostor za španělskou obranou a připomíná, že tým už rozebíral venkovní zápas s tímto soupeřem. Dá se čekat, že pokud se dostane na hřiště, bude to spíš z lavičky. Hráč s jeho rychlostí do volného prostoru je ale přesně ten typ, kterého trenér pouští do hry ve chvíli, kdy soupeř otevře obranu.
Na jaře se do šestadvacítky nevešel. Teď si místo vybojoval góly a sám o novém trenérovi mluví s chutí. Na Letné možná dostane jen pár minut, i ty mu ale můžou stačit, aby ukázal, že Deniův fotbal má v útoku i jeho jméno.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl