Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jak vypadaly obchodní domy za socialismu: Nejhorší ostudou je jihlavský Prior. V nezměněné podobě hyzdí náměstí dodnes

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes jsme zvyklí na obrovská nákupní centra, ve kterých najdeme potraviny, oblečení, elektroniku i restaurace. Za socialismu plnily podobnou úlohu takzvané obchodní domy. Některé byly na svou dobu architektonicky moderní, jiné se staly symbolem necitlivých zásahů do historických center.
Jak vypadaly obchodní domy za socialismu: Nejhorší ostudou je jihlavský Prior. V nezměněné podobě hyzdí náměstí dodnes

Jak vypadaly obchodní domy za socialismu: Nejhorší ostudou je jihlavský Prior. V nezměněné podobě hyzdí náměstí dodnes

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Jak se stavěl Temelín: Unikátní záběry z 80. let ukazují, jak vyrůstal. Velké plány zůstaly jen na papíře
Jak se stavěl Temelín: Unikátní záběry z 80. let ukazují, jak vyrůstal. Velké plány zůstaly jen na papíře
Jak žili a byli placeni dělníci v Baťových závodech. Co by dnes prošlo a co by české zákony nedovolily?
Jak žili a byli placeni dělníci v Baťových závodech. Co by dnes prošlo a co by české zákony nedovolily?

Práce v Baťových závodech nabízela na svou dobu zajímavé výdělky, moderní bydlení i řadu zaměstnaneckých...

Ani v Krkonoších, ani v Beskydech. Poprvé se v českých zemích lyžovalo na pražském Václaváku
Ani v Krkonoších, ani v Beskydech. Poprvé se v českých zemích lyžovalo na pražském Václaváku

V lednu roku 1887 se pražské Václavské náměstí proměnilo v první zaznamenanou sjezdovku na českém území....

CNN ji zařadila mezi nejošklivější stavby světa. Pražská věž turisty přesto láká
CNN ji zařadila mezi nejošklivější stavby světa. Pražská věž turisty přesto láká

Pražané ji znají jako žižkovský vysílač. Někteří ji považují za architektonický unikát, jiní za betonovou...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Těchto 10 otázek prověří i chytré hlavy. Jak vysoko se dostanete ve všeobecném přehledu?
HOSPODSKÝ KVÍZ: Těchto 10 otázek prověří i chytré hlavy. Jak vysoko se dostanete ve všeobecném přehledu?

Zasoutěžte si v našem pohodovém hospodském kvízu. Pokuste se zodpovědět otázky z oblasti historie,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.