Plot proti větru potřebuje mezery. Zahrada není konzerva

Zástěna proti větru má vzduch zpomalit, ne zahradu neprodyšně zabalit. Pomůže laťkový dílec s dostatečnými mezerami nebo vhodný proutěný výplet. U plné plachty vznikají turbulence a několik úzkých škvír z hustého plotu ještě nedělá propustnou zábranu.
Chcete si na podzim ještě sednout na terasu, ale mezi domem a plotem nepříjemně protahuje. Natáhnout přes pletivo nepromokavou plachtu vypadá lákavě. Pro klidnější proudění však dává větší smysl překážka, přes kterou trochu uvidíte. Vítr potřebuje zbrzdit cestou skrz, jinak ji obtéká.
Zástěna proti větru potřebuje volné mezery
Britská zahradnická společnost
RHS doporučuje polopropustné větrolamy. U plotů uvádí přibližně 50 až 60 procent otevřené plochy. Plné překážky podle ní vytvářejí škodlivé víry na obou stranách. Neznamená to, že za každou zdí musí foukat víc než před ní, ale těsná stěna není univerzální recept na závětří.
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Pro rychlejší řešení lze vybírat mezi řídkým laťkovým panelem, proutěným dílcem a sítí určenou proti větru. U proutí záleží na hustotě výpletu, nikoli pouze na přírodním materiálu. Ani hezká rohož nemusí být dostatečně propustná. Hotový dílec potřebuje pevnou nosnou konstrukci, samotný výplet jej v zemi neudrží.
Proutěný výplet je jednou z možností propustné zábrany; na tomto snímku slouží k ochraně duny. Greekswax / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Pěticentimetrová lať a centimetrová mezera jsou pořád hustý plot
Jak velké mezery hledat, ukazuje jednoduchý modelový výpočet. Počítáme rovné latě široké 5 centimetrů v jedné vrstvě, pohled kolmo na plot a pravidelné opakování latě s mezerou. Rám a krajní části pro přehlednost vynecháváme.
Pokud po každé lati následuje stejně široká mezera 5 centimetrů, tvoří volný prostor polovinu plochy: 5 děleno součtem 5 a 5 je 50 procent. Zúžíte-li mezeru na 1 centimetr, vyjde 1 děleno součtem 5 a 1, tedy přibližně 16,7 procenta.
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Obě varianty mají škvíry, ale první nabízí trojnásobný podíl otevřené plochy. Druhá je z tohoto pohledu mnohem blíž plné stěně. Výpočet popisuje geometrii, nikoli naměřený pokles rychlosti větru. Padesát procent otvorů neslibuje poloviční vítr a model neurčuje bezpečné kotvení.
Z toho plyne použitelné pravidlo pro výběr: u jednoduchého laťkového dílce porovnávejte šířku mezer se šířkou latí. Drobná štěrbina mezi širokými prkny nezajistí poloviční otevřenou plochu. Chcete-li se v tomto modelu dostat k 50 procentům, mezera musí být stejně široká jako lať.
U křížených latí, dvou vrstev nebo plotu zarostlého keři už tento jednoduchý poměr nestačí. Posuzujte celou překážku. Listí za zdánlivě otevřeným plotem může další průchody zaplnit a výsledek se během roku mění.
U plotu před živým porostem posuzujte obě vrstvy společně. Samotné mezery mezi latěmi nepopisují celou překážku. Sciencia58 / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Závětří záleží také na umístění a pevných podpěrách
University of Minnesota Extension vysvětluje, že účinek větrolamu určuje výška, hustota i délka. Vzduch proudí také kolem konců. Pro zahradu z toho vyplývá, že krátký panel vedle posezení nelze vybírat jen podle výšky; důležité je, odkud na chráněné místo skutečně fouká.
Zástěnu orientujte proti směru větru, který vám na daném místě vadí, a nechte ji přesahovat chráněnou plochu. Kotvení musí odpovídat rozměrům dílce, podkladu a návodu výrobce. U nejistých sloupků nejprve vyřešte jejich stav. Přidat na ně další plochu není oprava.
Jestli zároveň řešíte slunce pod střechou, pomůže samostatný přehled
zastínění polykarbonátové pergoly. Ochranu před sluncem a ochranu před větrem vybírejte podle příslušných vlastností výrobku, ne podle stejného vzhledu látky. Před vichřicí zástěna nenahrazuje úklid zahrady
Taková úprava slouží k vytvoření příjemnějšího místa za běžného větru. Při výstraze před silnými nárazy má přednost zabezpečení okolí domu.
Hasiči doporučují včas uklidit nebo upevnit volně stojící předměty, včetně truhlíků, zahradního nábytku a nářadí, a za silného větru omezit pohyb venku.
Větší vybavení má vlastní postup, například
zabezpečení trampolíny před větrem. Zástěnu plánujte a upevňujte v klidu předem. Jakmile se rozfouká vichřice, není čas zachraňovat posezení ani montovat nový plot. Zdroje fotografií Laťkový plot s podzimním listím: Angela Huster / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Proutěná zábrana na duně: Greekswax / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Laťkový plot před živým porostem: Sciencia58 / Wikimedia / CC0 / zmenšeno