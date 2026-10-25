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Plot proti větru potřebuje mezery. Zahrada není konzerva

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Propustná zástěna pomáhá vytvořit závětří. Model s latěmi ukazuje, jak velký rozdíl udělají mezery a proč plná plachta není univerzální řešení.
Křížené dřevěné latě plotu se žlutými a zelenými listy keře

Křížené dřevěné latě plotu se žlutými a zelenými listy keře

Zdroj: Angela Huster / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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