Meziroční inflace v říjnu zpomalila na 2,4 %Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Meziroční inflace v říjnu zpomalila na 2,4 %Zdroj: Pixabay
Článek byl publikován 11.11.2026 09:00
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Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →