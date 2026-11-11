Konec loudání v levém pruhu. Kdo tam nepojede aspoň 100 km/h, může brzy dostat pokutu

Přísnější pravidla pro levý pruh chystá Itálie, oblíbený cíl letních cest Čechů. Představte si jízdu k moři po široké dálnici se třemi pruhy v každém směru. Držíte se vlevo, jedete v klidu a auta za vámi brzdí. Podle připravovaných italských pravidel by vás takové pohodlí mohlo časem stát peníze.
Platit má jen v krajním levém pruhu
Návrh italské vlády schválený v předběžném čtení 13. října 2026 zavádí minimální rychlost 100 km/h v nejlevějším pruhu. Jde o pruh u středního dělicího pásu. Pravidlo se má týkat dálnic a hlavních silnic mimo obec, které mají v každém směru aspoň tři pruhy a dovolují souběžnou jízdu.
Na dvoupruhových úsecích by nové pravidlo neplatilo. V ostatních pruzích téže dálnice můžete jet pomaleji i nadále, protože obecnou minimální rychlost pro celou dálnici návrh nezavádí.
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Pevná hranice 100 km/h v levém pruhu by platila automaticky všude, kde jsou splněné podmínky. Dnes musí minimální rychlost nařídit správce konkrétního úseku značkou, a to i jen pro jeden pruh.
Pomaleji vlevo jen s dobrým důvodem
Návrh počítá se situacemi, kdy je pomalejší jízda vlevo v pořádku. Jinou rychlost může určit trvalé nebo přechodné dopravní značení. Výjimku dostane i řidič, kterému pomalejší jízdu vnutí počasí, špatná viditelnost nebo dění na silnici před ním.
Podle italského návrhu smí řidič jet v levém pruhu pomaleji, když ho k tomu přinutí počasí, špatná viditelnost nebo provoz před ním. Ilustrační foto. Zdroj: Abdulvahap Demir / Pexels.
Platí také obecná zásada, že rychlost se přizpůsobuje podmínkám na silnici. Když se zhorší počasí nebo provoz, zpomalit je správné v kterémkoli pruhu.
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Italská média uvádějí, že by řidič podle návrhu zaplatil 40 eur, podle kurzu ČNB z 6. listopadu 2026 asi 970 Kč. Částka pochází ze srpnové verze textu, protože tabulka sankcí ke schválenému návrhu zatím zveřejněná není, a objevuje se i rozpětí 40 až 160 eur. Konečná výše se ještě může změnit.
Italské ministerstvo infrastruktury a dopravy v říjnu uvedlo, že nový zákoník zaokrouhluje běžné spodní hranice pokut dolů a pozastavuje jejich pravidelné navyšování podle inflace. Sazba 26 eur tak klesne na 25 a sazba 42 eur na 40, tedy na částku uváděnou za pomalou jízdu vlevo.
Kdo se vleče vlevo, ubírá dálnici kapacitu a nutí ostatní zpomalit nebo ho riskantně objíždět, někdy i zprava. Místo dohadů, jestli pomalé auto provoz zdržovalo, by policii stačilo změřit rychlost. Povinnost držet se vpravo přitom zůstává.
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Návrh zatím není zákon, takže za jízdu pod 100 km/h v levém pruhu vám dnes v Itálii tato pokuta nehrozí. Jde o vládní legislativní dekret, ke kterému dal vládě zmocnění parlament. Ten o textu znovu nehlasuje, jen k němu vydává stanoviska. Konečné schválení vládou se čeká nejpozději do 13. března 2027.
V praxi se mají nová pravidla uplatňovat od 1. ledna 2028. Pokud se zpozdí prováděcí předpis, může to být až od 1. dubna 2028. Obě data jsou zatím předběžná.
Do té doby platí současná italská pravidla. Řidič má jet v nejpravějším volném pruhu a levé pruhy používat k předjíždění. Za porušení hrozí pokuta i ztráta bodů.
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U nás jízdu v pruzích upravuje zákon č. 361/2000 Sb. Když má silnice mimo obec v jednom směru dva a víc pruhů, patří vaše auto do pravého. Do jiného pruhu přejedete, když předjíždíte, objíždíte překážku, odbočujete nebo se otáčíte. V obci můžete jet kterýmkoli pruhem, levý krajní ale musíte co nejdříve uvolnit, když auta ve všech pruzích brání v jízdě rychlejšímu řidiči. Neplatí to, když odbočujete, otáčíte se nebo jedete souběžně.
V hustém provozu se souvislými proudy aut se za předjíždění nepovažuje, když jeden pruh jede rychleji než druhý. V ostatních situacích zákon předjíždění zprava zakazuje a připouští jen úzké výjimky.
Za zbytečnou jízdu vlevo může policista podle pravidel platných od 1. ledna 2024 uložit na místě pokutu do 1 500 Kč, ve správním řízení 2 000 až 5 000 Kč. Body se nepřičítají a přestupek lze vyřešit i domluvou. Podle údajů Policie ČR zveřejněných v listopadu 2025 vyřídila dálniční policie od ledna do září 2025 na místě 4 739 přestupků jízdy v jízdních pruzích.
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Itálie (návrh) Česko Pravidlo nejlevější pruh aspoň 100 km/h mimo obec jezdit vpravo Kde od tří pruhů v jednom směru od dvou pruhů v jednom směru Pokuta 40 eur, může se změnit na místě do 1 500 Kč Platnost v plánu od 1. 1. 2028 platí dnes
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