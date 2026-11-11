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Konec loudání v levém pruhu. Kdo tam nepojede aspoň 100 km/h, může brzy dostat pokutu

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Přísnější pravidla pro levý pruh chystá Itálie, oblíbený cíl letních cest Čechů. Představte si jízdu k moři po široké dálnici se třemi pruhy v každém směru. Držíte se vlevo, jedete v klidu a auta za vámi brzdí. Podle připravovaných italských pravidel by vás takové pohodlí mohlo časem stát peníze. Platit má jen v krajním levém […]
Konec loudání v levém pruhu. Kdo tam nepojede aspoň 100 km/h, může brzy dostat pokutu

Konec loudání v levém pruhu. Kdo tam nepojede aspoň 100 km/h, může brzy dostat pokutu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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