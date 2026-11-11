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Nacisté tu provedli tajnou operaci, dnes leží hluboko pod vodou. Češi natáčejí thriller podle skutečných událostí z roku 1935

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Na Zámku Slapy se začal natáčet český dobový snímek Hotel Záhoří. Napínavé drama o tajemstvích, lžích a osudových rozhodnutích diváky zavede do napjaté atmosféry roku 1935. Příběh je inspirován skutečnými historickými událostmi na území předválečného Československa. Režii si vzal na starost Jan
Nacisté tu provedli tajnou operaci, dnes leží hluboko pod vodou. Češi natáčejí thriller podle skutečných událostí z roku 1935

Nacisté tu provedli tajnou operaci, dnes leží hluboko pod vodou. Češi natáčejí thriller podle skutečných událostí z roku 1935

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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