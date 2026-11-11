Nacisté tu provedli tajnou operaci, dnes leží hluboko pod vodou. Češi natáčejí thriller podle skutečných událostí z roku 1935

Padla první klapka
dobového filmu Hotel Záhoří, který potěší zejména všechny příznivce historie a českých filmů. Režie mysteriózního dramatu o manipulaci, odvaze, zradě a rozhodnutích, která mohou člověka stát všechno, se chopil režisér Jan Švejkar a na scénáři pracovali Ladislav Babuščák, Jiří Suchý a Petr Oplatka, jenž je i producentem snímku. Natáčení probíhá na Zámku Slapy, ve Štěchovicích, Brdech a v Kutné Hoře.
ČTĚTE TAKÉ: Romantická událost roku dorazí na Netflix už v prosinci. Seriál podle jedné z nejslavnějších milostných klasik láká silným trailerem Hvězdné obsazení
Drama zahalené tajemstvím se může pyšnit skvělým obsazením. Ve filmu, který je
inspirován skutečnou operací nacistické tajné služby na československém území v roce 1935, si totiž zahrají samé výrazné tváře domácí kinematografie. Postavu Rudolfa Formise ztvární Robert Mikluš a německý filmový pár hostů vykreslí Natália Germáni a Marián Mitaš. Bolka Polívku diváci uvidí v roli hoteliéra Krause, Milenu Steinmasslovou a Jana Nedbala potom jako jeho ženu a syna. Hotelové zaměstnance Josefa a Martu si zahrají Stanislav Majer a Judit Pecháček. Foto: Terezie Fojtová / Falcon Sonda do vztahů lidí a všudypřítomná přetvářka
„Hotel Záhoří není jen historickým dramatem. Je především žánrovou sondou do vztahů lidí, kteří žijí pod náporem přetvářky a nedokážou si říct pravdu. Pracujeme s estetikou napětí a vizuální elegancí ve stylu klasických mysteriózních snímků, které staví na detailní psychologii postav a neustálé nejistotě, komu lze věřit,“ uvedl Švejkar.
„Je to napínavý příběh o lžích a jejich důsledcích, o morálních dilematech, která člověka nutí rozhodnout se, na které straně historie zůstane stát. Dnes je toto téma stejně aktuální jako ve 30. letech minulého století. Zásluhou České televize, Státního fondu audiovize a slovenské koprodukce společnosti B Production podpořené Audiovizuálním fondem tak vzniká žánrový snímek, který má ambici oslovit diváky napříč Evropou,“ doplnil producent filmu Petr Oplatka ze společnosti Stairway Films. Foto: Terezie Fojtová / Falcon Foto: Terezie Fojtová / Falcon Foto: Terezie Fojtová / Falcon Foto: Terezie Fojtová / Falcon Foto: Terezie Fojtová / Falcon Foto: Terezie Fojtová / Falcon Foto: Terezie Fojtová / Falcon Foto: Terezie Fojtová / Falcon Foto: Terezie Fojtová / Falcon Foto: Terezie Fojtová / Falcon O čem je české dobové drama Hotel Záhoří?
Československo v polovině 30. let. Do odlehlého hotelu nacházejícího se v údolí Vltavy přijíždí filmový režisér a slavná herečka. Jejich příjezd zcela naruší zdánlivý klid místa, kde se za zavřenými dveřmi ukrývá mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
Jedním z hostů je Rudolf Formis (Robert Mikluš), muž, jenž z Československa tajně vysílá protihitlerovské relace do nacistického
Německa. Zatímco majitele hotelu a jeho rodinu pronásleduje temné tajemství minulosti, mezi hosty se rozehrává velmi nebezpečná hra lží, manipulace a zrady. V tomto hotelu totiž nikdo není tím, kým se zdá být.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Ukradli mu život, teď jim zničí ten jejich. Hofmann v novém thrilleru Oneplay vyrazí proti šíbrům z devadesátek Skutečný Hotel Záhoří
Skutečný Hotel Záhoří stával v romantickém údolí Vltavy u Svatojánských proudů. V roce 1935 se stal dějištěm jedné z prvních špionážních misí
nacistického režimu na našem území. V 50. letech minulého století pak byla celá dolina zatopena při stavbě Slapské přehrady a zbytky hotelu dnes leží navždy ukryty pod hladinou.
Dobové drama bude mít v českých kinech premiéru v říjnu 2027.
Zdroj: Falcon, Stairway Films