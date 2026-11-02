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Polský turista se nevrátil z výstupu na Svinici. Záchranáři ho našli na slovenské straně Tater

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Čtyřiačtyřicetiletého polského turistu, který se nevrátil z výstupu na Svinici k chatě Murowaniec, hledali v noci také slovenští horští záchranáři. Muže nakonec nalezli v Tiché dolině na slovenské straně Tater. Byl bez zranění a po převozu na Podbanské pokračoval na vlastní žádost samostatně.
Polský turista se nevrátil z výstupu na Svinici. Záchranáři ho našli na slovenské straně Tater

Polský turista se nevrátil z výstupu na Svinici. Záchranáři ho našli na slovenské straně Tater

Zdroj: Paweł Opioła / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, archivní fotografie
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 20:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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