Polský turista se nevrátil z výstupu na Svinici. Záchranáři ho našli na slovenské straně Tater

Žádost o spolupráci přijala slovenská Horská záchranná služba v nočních hodinách 31. října od polských kolegů z TOPR. Hledaný muž se měl vrátit z hraničního vrcholu na polskou chatu, tam však nedorazil. Záchranáři počítali s možností, že za špatného počasí a slabé viditelnosti ztratil orientaci a přešel na slovenskou stranu. Pátrání proto rozšířili i za hranici. Podle následného hlášení HZS turistu skutečně našli, když po zabloudění sestupoval Tichou dolinou.
Do pátrání se zapojil i specialista s dronem
Na slovenské straně zasahovali dva záchranáři ze střediska Západní Tatry v Žiarské dolině a příslušník Střediska lavinové prevence a vzdělávání. Ten měl k dispozici dron s termovizí a speciální zařízení pro vyhledávání mobilních telefonů. HZS ovšem neuvedla, které z těchto prostředků vedly k nalezení muže. Zprávu zveřejnila 1. listopadu, přesnou hodinu ukončení pátrání nesdělila.
Listopadový výlet už vyžaduje kontrolu uzávěr
Pro další návštěvníky slovenských Tater se od 1. listopadu změnily podmínky pohybu na vybraných turistických chodnících. Podle návštěvního řádu TANAPu tam sezonní uzávěra příslušných tras trvá do 31. května následujícího roku. Neznamená to uzavření celého národního parku, rozhoduje přesně vymezený úsek. V Tiché dolině seznam zahrnuje žlutý chodník od lokality Liptovský košiar do Suchého sedla a červenou trasu od stejné lokality přes sedlo Závory do Hladkého sedla. Samotné hlášení o pátrání ale neposkytuje podklad pro tvrzení, že hledaný turista některé z těchto pravidel porušil.
Pěší turistika má podle návštěvního řádu probíhat v denní době. Úzká výjimka umožňuje příchod na chatu nebo hotel za účelem ubytování i po západu slunce, po nejkratší trase a bez rušení okolního prostředí. Tato výjimka sama neruší sezonní uzávěru chodníku.
Aplikace pomůže předat polohu i plán túry
Českým návštěvníkům může při přípravě cesty pomoci oficiální aplikace HZS. V elektronické knize vycházek a túr lze zadat oblast pohybu, výchozí místo, cíl a předpokládanou délku výletu. Aplikace nabízí také výstrahy pro konkrétní horské oblasti, takže plán není nutné stavět jen na obecném počasí pro celé Tatry. Při nouzovém volání umožňuje odeslat polohu a další důležité údaje přímo záchranářům. Nejde však o doklad, že ji používal muž z popsaného pátrání.
Pro propojení nouzové zprávy s přesnými souřadnicemi a voláním na linku HZS 18 300 je podle návodu aplikace potřeba ověřit telefonní číslo. Toto nastavení je vhodné dokončit před odchodem do hor. Jazykovou bariéru při komunikaci se slovenským operačním střediskem má zahraničním návštěvníkům usnadnit automatický překlad chatu podle jazyka nastaveného v telefonu.