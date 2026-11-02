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Tradiční vaječná hrudka s křenovým nádechem. Jemná domácí dobrota, která se hodí i na sváteční tabuli

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Připravte si domácí vaječnou hrudku s křenem a smetanou. Připravte si domácí vaječnou hrudku s křenem a smetanou. Tradiční delikatesa z 10 vajec a plnotučného mléka, která si zaslouží své místo. To je velká mňamka, ochutnejte také.
Obrázek k receptu na hrudku

Obrázek k receptu na hrudku

Zdroj: Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, recept na hrudku
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 18:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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