Tradiční vaječná hrudka s křenovým nádechem. Jemná domácí dobrota, která se hodí i na sváteční tabuli

Když dostanu chuť na poctivou
domácí specialitu, která skvěle doplní studenou mísu nebo sváteční stůl, moje volba jednoznačně padne na domácí vaječnou hrudku. Tahle babičková lahůdka má naprosto neopakovatelnou texturu a lahodnou chuť, ve které se snoubí jemnost vajec, plnotučného mléka, smetany a . Výsledek vypadá jako luxusní domácí sýr, který se na řezu nádherně krájí a skvěle chutná s pikantního křenu . čerstvým chlebem
Příprava sice vyžaduje trochu trpělivosti při
pozvolném srážení vajíček s mlékem, ale samotný postup je vlastně velmi . Kombinace čerstvého jednoduchý strouhaného křenu a trochy koření dodá téhle dobrotě ten správný šmrnc.
Můj tip zní: Vaječnou hmotu po sražení sceďte přes čisté plátno nebo gázu velmi pečlivě a nechte ji v cedníku pod zátěží důkladně okapat a vychladnout, aby byla hrudka dokonale kompaktní a šla úhledně krájet na plátky. Recept na domácí vaječnou hrudku s křenem a smetanou
Celkový čas přípravy a ztuhnutí: 2 hodiny 15 minut Ingredience potřebné k přípravě 10 vajec velikosti M 1 litr plnotučného mléka 1 až 2 čajové lžičky soli 1 špetka mletého černého pepře 1 špetka mletého nového koření 250 ml smetany ke šlehání (33 %) 70 g čerstvě nastrouhaného křenu Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, znáte hrudku? Rozhodně stojí za vyzkoušení Postup při přípravě tradiční vaječné hrudky
1. Do hluboké mísy vyklepněte všechna vejce, přilijte smetanu ke šlehání a plnotučné mléko.
2. Přisypejte sůl, mletý černý pepř, mleté nové koření a
metličkou vše důkladně promíchejte.
3. Připravenou vaječnou směs přelijte do širšího hrnce a
přidejte najemno nastrouhaný čerstvý křen.
4. Hrnec postavte na mírný oheň a
za občasného míchání pozvolna zahřívejte, dokud se vajíčka nezačnou srážet a oddělovat od syrovátky. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, je potřeba přecedit přes plenu/plátno
5. Jakmile se tvoří pevné vaječné hrudky a tekutina je čirá,
sundejte hrnec z plotny.
6. V cedníku rozprostřete čisté plátno nebo gázu a
opatrně do něj vlijte sraženou vaječnou směs.
7. Cípy plátku zvedněte,
zavažte do uzlu a nechte přebytečnou tekutinu důkladně okapat.
8. Zabalenou hrudku v plátně zavěste nebo zatižte v cedníku a
nechte v chladu odležet a ztuhnout alespoň 90 minut.
9. Ztuhlou vaječnou hrudku vyndejte z plátna,
nakrájejte na tenké plátky a podávejte s čerstvým chlebem. Tipy redakce: Mírný oheň při srážení: Směs v hrnci nikdy nevařte prudce, jinak by vaječná bílkovina ztvrdla a hrudka by ztratila svou jemnou strukturu. Intenzita křenu: Množství nastrouhaného křenu můžete upravit podle vlastní chuti, pokud máte raději jemnější nebo naopak ostřejší šmak. Kvalitní plátno na cedění: Pro cezení použijte jemné bavlněné plátno nebo gázu, aby se vám vaječná hmota netrhala a šla snadno tvarovat. Zatížení pro hladký tvar: Pokud chcete mít hrudku hezky oválnou nebo kulatou, zatižte ji během chladnutí v cedníku menším talířem a závažím. Skladování v chladu: Hotovou vaječnou hrudku uchovávejte zabalenou v potravinářské fólii v chladničce, kde vydrží čerstvá několik dnů.
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Foto a recept: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca