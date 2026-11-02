Žabí stehýnka na medu, chilli, česneku a zázvoru: Netradiční gurmánský zážitek plný asijských chutí

Když dostanu chuť vyzkoušet v kuchyni něco
opravdu netradičního, co vybočuje ze zajetých kolejí , moje volba velmi často padne na suroviny, které v sobě nesou šmrnc exotiky. české klasiky Žabí stehýnka možná v našich končinách nepatří k běžnému , ale jakmile je připravíte v poctivé nedělnímu obědu asijské marinádě z , pálivého medu chilli, čerstvého česneku a pikantního zázvoru, získáte naprosto božský pokrm. Jemné maso, které svou strukturou připomíná kříženec kuřete a ryby, se skvěle doplňuje s křupavým mexickým čajotem a lahodnými shimeji opečenými na másle. houbami
Tento recept je
skvělou příležitostí, jak ohromit hosty na neobyčejné večeři a přinést na stůl harmonii sladkých, ostrých a svěžích tónů doplněnou kapkou šťavnaté limetky. Příprava netradičních ingrediencí je přitom překvapivě rychlá a voňavá omáčka obalí každý kousek masa do dokonalé karamelové krusty.
Můj tip zní: Žabí stehýnka před samotným opékáním nechte chvíli marinovat v lednici s čerstvým zázvorem a prolisovaným česnekem, aby maso hluboce nasáklo všechna aromata dříve, než je zlehka zkaramelizujete v medové směsi. Recept na pikantní žabí stehýnka na medu a zázvoru s čajotem a houbami shimeji
Celkový čas přípravy a vaření: 47 minut Ingredience potřebné k přípravě 500 g žabích stehýnek (rozmrazených a očištěných) 2 lžíce kvalitního včelího medu 1 až 2 čerstvé chilli papričky (nasekané nadrobno) 3 stroužky česneku (prolisované) 1 lžíce čerstvě nastrouhaného zázvoru 2 lžíce sójové omáčky 1 ks čajotu (oloupaného a nakrájeného na nudličky) 1 balení hub shimeji (zbavených kořínků) 40 g másla na opékání 1 svazek čerstvého koriandru na posypání 1 limetka nakrájená na měsíčky k podávání Postup při přípravě žabích stehýnek s čajotem
1. Žabí stehýnka nechte důkladně rozmrazit, opláchněte pod studenou vodou, osušte utěrkou a
vložte do misky spolu se sójovou omáčkou, prolisovaným česnekem a nastrouhaným zázvorem.
2. V menší misce
smíchejte včelí med s nasekanými chilli papričkami pro vytvoření pikantní lepkavé polevy.
3. Na hluboké pánvi nebo ve woku
rozpusťte polovinu másla a vložte na nudličky nakrájený čajot spolu s houbami shimeji.
4. Zeleninu s houbami
opékejte na mírném ohni přibližně 10 minut, dokud čajot nezměkne a houby nezískají zlatavou barvu, pak je odložte stranou.
5. Na téže pánvi
rozpusťte zbytek másla a přidejte marinovaná žabí stehýnka.
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6. Stehýnka
opékejte z obou stran zhruba 6 minut, dokud maso nezměkne a lehce se nezatáhne.
7. Připravenou medovo-chilli směs
nalejte přímo na opečená žabí stehýnka a za stálého míchání nechte rychle zkaramelizovat.
8. Na talíři
kombinujte porci orestovaného čajotu s houbami shimeji a lepkavá medová žabí stehýnka.
9. Celý pokrm
štědře posypte nasekaným čerstvým koriandrem a ozdobte měsíčky limetky k pokapání. Foto: Cooky.cz, netradiční mňamka Tipy redakce: Výběr správného čajotu: Čajot je mexická zelenina s jemnou chřestovou chutí; pokud jej neseženete, můžete jej v receptu bez obav nahradit mladou cuketou. Práce s čerstvým chilli: Množství chilli papriček přizpůsobte vlastní chuti, ale pálivý podtón skvěle vyváží sladkost včelího medu. Karamelizace s medem: Med přidávejte až ke konci opékání masa, aby se zbytečně nepřipálil a nevytvářel hořkou chuť. Houby shimeji nasekejte u kořene: Houbičky shimeji nerozdělujte jednotlivě, ale odřízněte pouze společný kořenový základ, aby na pánvi tvořily krásné trsy. Podávání s limetkou: Kyselá limetková šťáva nakapaná těsně před podáváním dokonale projasní všechny bohaté chutě celé asijské omáčky.
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