Liberecký hejtman Půta je starostou Hrádku nad Nisou, na postu hejtmana skončí

Půta kandidoval za uskupení Hrádek potřebuje změny!, starostou byl zvolen i hlasy opozičních zastupitelů uskupení Nová energie pro naše město. Půta bude neuvolněným starostou, tedy na částečný úvazek. Pobírat bude 23.573 korun měsíčně, což je necelá čtvrtina plného platu starosty města velikosti Hrádku nad Nisou.
V osmitisícovém Hrádku byl Půta starostou v letech 2002 až 2012, než se stal hejtmanem. Rozhodnutí vzdát se funkce ve vedení kraje oznámil už při oznámení kandidatury do Senátu s tím, že tyto dvě funkce nelze zastávat najednou.
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„Myslím ale, že neuvolněný starosta osmitisícového města a senátor se hodně doplňuje. Považuji za důležité, aby senátor zůstával v kontaktu s tím, co se na místní úrovni děje, a samozřejmě k tomu přistupuji po těch 14 letech s velkým respektem,“ řekl po svém zvolení ČTK Půta.
Podle svého vyjádření z dnešního dopoledne společně s dalšími novými zastupiteli Hrádku nad Nisou tento model fungování dlouho diskutovali. „Já považuji návrat na Hrádeckou radnici za splátku nějakého dluhu, který vůči městu cítím, protože jsem díky deseti letům na Hrádecké radnici mohl dělat čtrnáct roků hejtmana. Kdybych nedělal starostu a nezískal ty zkušenosti v Hrádku, tak bych si asi nikdy netroufl myslet si, že se můžu snažit řídit kraj. Skloubení práce neuvolněného starosty s funkcí senátora podle mě možné je, koneckonců velká část senátorek a senátorů ty dvě funkce vykonává najednou dobře a zodpovědně. Na ustavujícím zastupitelstvu zdůrazním, že bych rád po půl roce fungování souběhu funkcí tu věc rád vyhodnotil a když budu mít pocit, že to odnáší buď město nebo senát, tak se podle toho zachovám a budu navrhovat nějaký jiný model vedení města,“ uvedl dopoledne Půta.
Zaměřit se chce například na oblast bydlení
V příštích dvou letech je podle něj potřeba dotáhnout rozpracované projekty a hlavně se připravit na nové plánovací období evropských dotací. „Myslím, že těch témat, kterým je potřeba se věnovat, je celá řada, jedním z nich je výstavba bytů. My jsme narostli ze 7000 na 8000 obyvatel, ale chybí nám městské byty, také potřebujeme infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů,“ řekl nový starosta. Zorganizovat podle něj bude také třeba sportoviště, která jsou rozesetá po celém městě. Rád by, aby některé služby, za něž město platí externím firmám, převzala nově založená městská společnost.
Voliči v Hrádku nad Nisou vybírali ze dvou kandidátek, zvítězilo uskupení Hrádek potřebuje změny!, které stojí v čele města přes 20 let, hlasovalo pro něj 76,01 procenta voličů a získalo 19 mandátů z 25 v zastupitelstvu. Novou energii pro naše město volilo 23,99 procenta voličů a obsadila šest míst v zastupitelstvu. V čele města bude sedmičlenná rada města složená jen ze zástupců vítězného uskupení. Půta bude mít dva místostarosty, oba budou uvolnění, tedy na plný úvazek a s nárokem na plný plat. Zastupitelstvo na tyto posty zvolilo dosavadního starostu Pavla Farského a Janu Tůmovou a to i hlasy opozice.