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Liberecký hejtman Půta je starostou Hrádku nad Nisou, na postu hejtmana skončí

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Liberecký hejtman a nový senátor Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj je po 14 letech znovu starostou příhraničního Hrádku nad Nisou na Liberecku. Na postu hejtmana chce do konce letošního roku skončit, odmítl, že by byl "sběratelem funkcí".
Liberecký hejtman Půta je starostou Hrádku nad Nisou, na postu hejtmana skončí

Liberecký hejtman Půta je starostou Hrádku nad Nisou, na postu hejtmana skončí

Zdroj: Archiv Martina Půty
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 19:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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