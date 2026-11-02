V Ulici se schyluje k velkému zvratu. Patrik chce zpět Veroniku, jenže jeho nevěra má mnohem vážnější následky

Veronika se stále vyrovnává s Patrikovou nevěrou a jejich společná budoucnost zůstává nejistá. Patrik sice usiluje o usmíření, jeho partnerka však nedokáže přehlédnout, co se stalo. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že jeho milenka Gita čeká dítě. Nejde tedy pouze o jednorázové selhání, které by dvojice mohla uzavřít a nechat za sebou. Patrikovo rozhodnutí bude mít dlouhodobé důsledky a Veronika musí zvážit, zda je připravena s nimi žít. Další vypjatá výměna názorů ukáže, jak hluboko jejich vztahová krize zasáhla.
Veronika nakonec vyhledá Blanku, přestože také jejich přátelství nedávno utrpělo vážnou trhlinu. Blanka totiž o Patrikově nevěře věděla dříve, ale pravdu své kamarádce neřekla. Právě proto je jejich opětovné sblížení podstatným posunem v celém příběhu. Patrik se mezitím obrátí na Luďka, u kterého hledá pochopení a radu. Oba partneři tak zvolí odlišnou cestu, jak se s krizí vypořádat. Zda jim rozhovory s blízkými pomohou obnovit vzájemnou důvěru, zatím zůstává otevřené.
Soňa chce získat převahu nad Mastným
V Křečovicích pokračuje soupeření o politický vliv a Soňa Čechová se rozhodne převzít iniciativu. Jejím protivníkem je zkušený Radek Mastný, kterého rozhodně nepodceňuje. Místo otevřeného střetu začne v zákulisí oslovovat členy hnutí Za lepší Křečovice a získávat jejich podporu. Doufá, že si tím vytvoří dostatečně silnou pozici pro další vyjednávání. Mastný však její postup odhalí, takže Soňa musí svou taktiku přehodnotit. Znovu se proto obrátí na Jirku, se kterým má komplikované vztahy.
Pro Jirku představuje její návrat další zkoušku důvěry. Soňa už v minulosti ukázala, že při prosazování vlastních zájmů dokáže postupovat velmi nekompromisně. Nyní potřebuje přesvědčit člověka, který má důvod pochybovat o jejích skutečných úmyslech. Jejich další jednání tak nebude pouze otázkou politické spolupráce, ale také osobních zkušeností. Mastný navíc zůstává ve hře a nehodlá své postavení bez odporu přenechat soupeřce. Sonina snaha o získání převahy proto může přinést další konflikt.
Tajemství, která mohou pořádně zamíchat vztahy, obavy o dospívající dceru, boj o moc i láska, která musí překonat věkový rozdíl.
TV Nova
Matouš začíná pochybovat o budoucnosti se Žofkou
Nový vztah Matouše a Žofky se rozvíjí, přesto se objevují první vážnější pochybnosti. Matouš si stále více uvědomuje věkový rozdíl, který je od sebe dělí. Žofka se nachází v jiné životní etapě a její současné zázemí vztahovou situaci ještě komplikuje. Nadále totiž sdílí bydlení s bývalým přítelem Michalem, který stále studuje na střední škole. Matouš se proto musí vyrovnávat nejen s vlastní nejistotou, ale také s neobvyklým uspořádáním Žofčina osobního života. Přestože mezi oběma existuje vzájemná náklonnost, jejich představy o společné budoucnosti se teprve budou muset sladit.
Kaštanova neopatrnost přinese nepříjemné důsledky
Další problémy čekají školníka Kaštana, který se nedokázal udržet a Michalovi vyzradil citlivou informaci o Františce. Ačkoli nejednal se záměrem někomu ublížit, následky jeho neopatrnosti jsou podstatně vážnější, než předpokládal. Františka má důvod cítit se dotčená a situace začíná narušovat vztahy mezi zúčastněnými. Magda s Otíkem se pokusí zjistit, co přesně konflikt vyvolalo, a přispět k jeho vysvětlení. Kaštan se tak dostává do nepříjemné situace, v níž samotné dobré úmysly nemusí stačit jako omluva. Rozhodující bude především Františčina ochota vyslechnout si jeho důvody.
Napětí se nevyhne ani rodině dospívající Naty. Ta postupně získává větší samostatnost, což její blízcí nevnímají stejně. Zvlášť Jiřina má obavy, protože vnuččino dospívání jí připomíná komplikovanou minulost Kamily. Ta se v podobném věku ocitla v obtížné životní situaci a zůstala sama s malým dítětem. Jiřina se bojí, aby Naty nepotkal podobný osud, přestože zatím nemá důvod předpokládat, že se historie skutečně zopakuje. Rozdílný pohled na dospívání a samostatnost tak může mezi členy rodiny vyvolat další nedorozumění.
autorský text, TV Nova