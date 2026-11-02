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V Ulici se schyluje k velkému zvratu. Patrik chce zpět Veroniku, jenže jeho nevěra má mnohem vážnější následky

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První listopadový týden přinese v seriálu Ulice další komplikace ve vztazích i nečekané střety. Patrik se pokusí napravit zradu, která otřásla jeho společnou budoucností s Veronikou. Soňa mezitím rozjede zákulisní boj o politický vliv, zatímco Matouš začne pochybovat o vztahu s mladší Žofkou. Napětí poroste také kolem Františky a dospívající Naty.
Dokáže Patrik získat Veroniku zpět? A co čeká lásku Matouše a Žofky?

Dokáže Patrik získat Veroniku zpět? A co čeká lásku Matouše a Žofky?

Zdroj: TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 20:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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